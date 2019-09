La vicepresidenta Mercedes Araoz se refirió nuevamente a la reunión que sostuvo el lunes pasado con el mandatario Martín Vizcarra, luego de que este diera anoche detalles del encuentro.

De acuerdo con el jefe del Estado, la también congresista le manifestó que, si él renunciaba o era vacado por el Parlamento, ella asumiría la presidencia hasta que culmine el mandato el 2021.

“El presidente ha sido bastante inexacto. Él mencionó la posibilidad de que él podría renunciar también. Me dijo te quedarías tú. Y le dije: ‘En ese caso, no renunciaría, porque seguiría el mandato constitucional, tal como lo hiciste tú’”, respondió al respecto Araoz en “Punto final”.

Así, la vicepresidenta hizo referencia a la asunción de Vizcarra al cargo de presidente de la República en marzo del 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

En cuanto a una eventual vacancia del presidente, precisó que ella no está de acuerdo con dicha medida y que no asumiría el gobierno si eso ocurriera. “En este momento no veo ninguna razón para vacar al presidente. Una cosa fabricada, no. Eso le dije yo”, acotó.

—Cuestiona postura—

De otro lado, Araoz cuestionó que Vizcarra diga que entenderá como denegada la cuestión de confianza planteada en caso el Congreso elija primero a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y no reciba al primer ministro Salvador del Solar en la sesión del pleno programada para hoy. “La Constitución manda que el pedido de confianza se hace en el pleno y en el pleno se aprueba o desaprueba. No hay otra opción. Esa opción de entender las cosas antes, no sucede”, manifestó la vicepresidenta.