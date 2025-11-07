El Gobierno de José Jerí decidiría hoy si entrega el salvoconducto para que la exministra golpista Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, pueda salir del país, según adelantó hace unos días el presidente José Jerí.

La tarde del lunes, el canciller Hugo de Zela anunció que el Gobierno de Claudia Sheinbaum había otorgado el asilo político a Chávez, quien afronta un juicio por el golpe de Estado con un pedido fiscal de 25 años de prisión.

Además, México había solicitado que se le entregue el pase diplomático a la ahora asilada exministra.

Al respecto, el martes, el canciller indicó que solicitó un informe técnico legal a fin de conocer si los requisitos de la Convención de Caracas de 1954 pueden ser aplicados al caso de Chávez.

“Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo en este momento son los estudios de carácter jurídico del área de la Cancillería para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer (lunes) en la tarde y esos estudios recién se han iniciado”, explicó.

Mientras que ese mismo día por la noche, el presidente José Jerí adelantó que tomarían una decisión “seguramente” el viernes.

“En este caso del salvoconducto vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería que, en estos días próximos, seguramente viernes, tendremos la postura definitiva de nuestro país sobre ello”, señaló en CNN.