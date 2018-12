Campaña de PPK: No se sustentaron S/560 mil de ingresos por conferencias del 2011

En el 2011, el expositor mexicano Miguel Ángel Cornejo brindó ocho conferencias en apoyo a la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, quien ese año postuló por Alianza por el Gran Cambio, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), el Partido Humanista Peruano, Restauración Nacional y Alianza para el Progreso (APP).

Según información brindada por esta alianza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las charlas “El gran cambio empieza por ti” generaron un ingreso de S/560.000 a la campaña de PPK. Cabe precisar que los spots que promocionaron estos eventos señalaban que la entrada era libre.

En junio del 2011, un informe técnico de la ONPE indicó que no existía datos detallados “sobre la procedencia de los ingresos [...] y el monto contribuido por cada uno de los participantes”.

Cuatro meses después, en octubre del mismo año, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE señaló que la alianza reportó que los gastos de la organización de las conferencias de Miguel Ángel Cornejo fueron efectuados por sus candidatos al Congreso. La ONPE pidió identificar a los candidatos que pagaron los gastos, los montos y regularizar la rendición de cuentas.

A la fecha, aún está pendiente esta entrega.

El Comercio conversó con Yehude Simon, líder del Partido Humanista, que integró la alianza. Simon aseguró que las entradas para las charlas de Cornejo fueron gratuitas.

“El tema de Cornejo fue exclusivamente del ex presidente Kuczynski. La parte económica nunca se rindió. [...] Como era una alianza, él se encargó de eso. Sí, recuerdo que había que pagarle a Miguel Ángel Cornejo. No vino gratis. Y las entradas para el público tengo entendido que no se cobraron”, precisó.

Fuentes consultadas por este Diario, vinculadas a la organización del evento, señalaron que, por las ocho conferencias ofrecidas en diferentes puntos del país, la alianza desembolsó US$48.000. Sin embargo, no pudieron confirmar si en estas conferencias generaron otro tipo de ingresos.

—Dinero en efectivo—

Una de las personas que habría coordinado la organización de las conferencias de Cornejo –quien falleció en el 2015– fue Teresa Cánova Sarango, militante del PPC.

Cánova es citada en el informe técnico 024-GSFP/ ONPE, de junio del 2011 de Alianza por el Gran Cambio. En este documento se sostiene que ella habría sido la encargada de recibir S/2’176.344 en efectivo producto de las actividades proselitistas y que este dinero no fue depositado en las cuentas bancarias de la alianza. Además, es señalada como la persona que administró los pagos en efectivo por gastos de campaña ascendentes a S/3’929.189, entre el 6 de diciembre del 2010 y abril del 2011.

El documento indica que esta referencia la hizo el tesorero [Luis Alvizuri, también militante del PPC], quien precisó que “no tuvo participación directa en los pagos en efectivo y que estos, fueron administrados y efectuados por Cánova por disposición del comité directivo”.

El Comercio buscó a Alvizuri, quien se excusó de declarar para este reportaje señalando que el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Por su parte, Cánova dijo que fue una simple colaboradora. “Yo no manejaba la recolección de dinero”, afirmó.

Este Diario solicitó una entrevista con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. En su representación, su abogado César Nakazaki informó que la contabilidad de la alianza estuvo a cargo del PPC.

La empresaria y ex embajadora del Perú en el Reino Unido Susana de la Puente –quien, según el testimonio del ex ejecutivo de Odebrecht Jorge Barata, recibió de la constructora US$300.000 para la campaña de PPK en el 2011– señaló a través de un correo: “La fiscalía viene investigando [...] yo ya he manifestado mi total disposición a colaborar. Es en el marco de dicha investigación en la que brindaré las aclaraciones que correspondan”, remarcó.