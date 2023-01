César Acuña, gobernador regional de La Libertad, mostró su respaldo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su pedido al Congreso de la República para adelantar la fecha de la segunda votación del dictamen sobre el adelanto de elecciones generales.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de APP dijo que esta propuesta es realista y pertinente, por lo cual invocó al Parlamento a atender la invocación de la jefa de Estado.

“Ha hecho bien la presidenta Boluarte en pedir al Congreso adelante la segunda votación que permitirá al país tener elecciones anticipadas. Es una medida realista y pertinente”, señaló Acuña Peralta.

Ha hecho bien la presidenta Boluarte en pedir al Congreso adelante la segunda votación que permitirá al país tener elecciones anticipadas. Es una medida realista y pertinente. Invoco al Congreso a hacer lo propio. El Perú no puede seguir convulsionado. Actúen con responsabilidad. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 15, 2023

En esa misma línea, el también excandidato presidencial invocó al Congreso “a hacer lo propio”. “El Perú no puede seguir convulsionado. Actúen con responsabilidad”, escribió en la red social.

Como se recuerda, el último viernes, 13 de enero, la presidenta Dina Boluarte en un mensaje a la Nación pidió al Congreso de la República adelantar la fecha de la segunda votación del dictamen en el cual se dispone el adelanto de elecciones.

Además, dejó en claro que no va a renunciar a su mandato. “Algunas voces que salen de los violentistas y radicales pide mi renuncia, azuzando a la población al caos, al desorden y los destrozos. A ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”, expresó.