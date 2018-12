César Villanueva está a favor de evaluar nuevamente la bicameralidad

Por Sebastian Ortiz Martínez/Gustavo Kanashiro F.

Menos de un mes después de que el retorno a un Congreso bicameral fuera rechazado ampliamente en el referéndum, el primer ministro César Villanueva se mostró a favor de que esta reforma sea analizada nuevamente en el Congreso.

Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial consideró que se deben corregir los cambios que –a su juicio– desnaturalizaron el proyecto original del Ejecutivo.

“Tal y como fue aprobada [la bicameralidad] para el referéndum no [lo vamos a respaldar], pero corrigiendo aquello que se desnaturalizó, creo que podría ser bueno y se deben respetar los procedimientos para que eso pueda entrar en discusión”, dijo en referencia a los cambios que propuso el Congreso al mecanismo de la cuestión de confianza.

Precisamente fueron esas modificaciones las que provocaron que el presidente Martín Vizcarra quitara su respaldo al retorno a la bicameralidad.

En comunicación con El Comercio, Villanueva indicó que estas modificaciones perjudicaban directamente al Ejecutivo. “No podíamos aceptar algo de esta naturaleza [que se restrinja la cuestión de confianza a la presentación del Gabinete], porque es una herramienta fundamental para el equilibrio de poderes”, añadió.

El primer ministro afirmó que el Gobierno mantiene el interés en que se “trabaje bien” la bicameralidad, aunque acotó que este sistema debe ser “racional en cuanto a los números [de diputados y senadores] y, obviamente, en cuanto a su distribución”.

“En el fondo siempre hemos querido que se logre la bicameralidad. Veríamos con mucho interés este tema”, subrayó.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que su bancada está a favor de debatir nuevamente el retorno del Senado, pero señaló que no se ha conversado internamente si insistirán con las modificaciones a la cuestión de confianza.

“La cuestión de confianza es un tema que se debe debatir aun más. Yo estoy de acuerdo con los cambios que se hicieron porque daba un verdadero balance. No puede ser que el Ejecutivo le pueda imponer al Congreso un proyecto de ley. Enviar a su casa a 130 congresistas por un primer ministro, eso no es un balance”, remarcó.

Una posición diferente tiene el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, quien sostuvo que las incorporaciones al proyecto de bicameralidad “pueden ser retiradas”. Añadió que se necesita de “un amplio consenso” después de que la ciudadanía se pronunció contra el retorno del Senado.

“Aquí lo básico y elemental es el restablecimiento de la bicameralidad, el Apra siempre ha estado de acuerdo con esto, porque el modelo unicameral tiene 25 años y está agotado. Hay que reemplazarlo por uno más democrático y moderno”, señaló.

Velásquez Quesquén se mostró a favor de que se incluya una disposición transitoria que establezca que ningún congresista elegido en el 2016 pueda postular en el 2021. “No habrá ningún intento de sacarle la vuelta a la decisión de la ciudadanía, de la no reelección, no estaría de acuerdo con eso”, acotó.

—Definiciones—

El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, indicó que a inicios de enero –tras su instalación formal– el grupo definirá cuáles serán los ejes de los proyectos que propondrán al Congreso. Indicó que aún no se ha fijado si el retorno del Senado será uno de estos.

“Como comisión aún no nos hemos instalado formalmente. Lo haremos los primeros días de enero. Por lo tanto, no hemos tomado decisión sobre qué tema vamos a tratar. […] No he dicho que necesariamente vamos a discutir la bicameralidad, porque esto es una decisión de la comisión”, precisó.

Tuesta reiteró que el presidente Vizcarra no le ha pedido a la comisión que aborde algún tema específico.

El grupo también está integrado por Paula Muñoz, Jessica Bensa, Milagros Campos y Martín Tanaka.