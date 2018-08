Un nuevo audio del suspendido juez supremo César Hinostroza fue difundido, esta vez teniendo como interlocutor al congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular).

Según reveló este miércoles IDL-Reporteros, la conversación data del pasado lunes 7 de mayo del 2018.

Cabe recordar que el 4 de junio pasado, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía Hinostroza, admitió a trámite el recurso de casación que interpuso Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que busca que la fiscalía deje de investigar el caso Cocteles y se pronuncie.

Transcripción:



HB: César, te… César.

CH: Sí.

HB: Eh, te llamo en unos, una media horita. Estoy en una reunión acá, ya… Te llamo en una media horita, hermano. ¿Ya?

CH: No te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Por mensaje…

HB: Ya… ¿Aló?

CH: Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…

HB: Sí. Y quedamos para el viernes, ¿ya?

CH: Sí, mejor, mejor, porque estoy haciendo llamadas que todavía no he contestado. Tranquilo.

HB: Ya, hermano, un abrazo. Ya, ok.



En la víspera, IDL-Reporteros reveló también que César Hinostroza intentó contactarse con Becerril el pasado 6 de marzo, solicitándole a un interlocutor desconocido el número telefónico del parlamentario.

“Quiero hablar con el amigo, con el que siempre coordinamos”, le dice el suspendido juez a su interlocutor en una primera comunicación. En otra posterior 20 minutos después, es más directo. "Un favor, ¿tienes el teléfono de Héctor Becerril?", solicita para luego añadir: "Por mensaje, pues hermano. Sin decir el nombre, solo el número nomás".

Sobre los audios en donde Hinostroza busca contactar a Becerril, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, había manifestado a la prensa esta mañana que un eventual vínculo entre el suspendido juez y su colega legislador “no existiría porque si así fuera el juez no estaría pidiendo su celular”. Agregó que “el hecho de ser mencionados en un audio no hace a las personas culpables” y que “finalmente el señor Becerril está sujeto a un investigación, él ha manifestado su disposición de someterse a la misma”.

Esta tarde, vía Twitter, Letona reiteró: “El congresista Becerril afronta una investigación tanto Ética como de infracción constitucional, estas serán céleres e imparciales”.



Vale recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la semana pasada contra Becerril por presuntamente tratar de influir en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017.



Según declaró el ex integrante del CNM Baltazar Morales, Becerril se reunió con él en la casa de Guido Aguila en febrero del año pasado para solicitarle su voto a favor del entonces consejero Julio Gutiérrez Pebe. El legislador ha negado tal encuentro.