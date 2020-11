Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión especial del Congreso encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó este miércoles la lista de los 30 postulantes admitidos para continuar con el proceso, pues a consideración de este grupo de trabajo cumplieron con los requisitos formales de inscripción.

La lista de candidatos que pasaron la revisión de carpetas fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra. Los congresistas que apoyaron esta relación fueron Diethell Columbus (Fuerza Popular), José Luna Morales (Podemos Perú), Jorge Pérez (Somos Perú), María Cristina Retamozo (Frepap), José Vega (UPP), Tania Rodas (APP).

Solo el congresista Gino Costa (Partido Morado) emitió su voto en contra de esta lista. Tanto Costa como Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) enviaron esta semana un oficio al presidente de la comisión, Rolando Ruiz (Acción Popular) para que se revisen en este grupo de trabajo los casos de tres candidatos excluidos: César Delgado Guembes, Patricia Carolina Garcés Peralta y Luz Áurea Sáenz Arana.

En el primer caso, la descalificación se dio porque el postulante presentó constancias y certificados de experiencia profesional en fotocopias “de los cuales muchos no están fedateados o legalizados”. En cuanto a Garcés y Sáenz Arana, la comisión refiere que las copias que acreditan la experiencia profesional de cada una de ellas “no están fedateadas o legalizadas”.

Los tres postulantes expresaron su desacuerdo con los criterios de la Comisión especial para descalificarlos en la primera etapa del concurso público, refiere el oficio de los congresistas Costa y Silva Santisteban. Por ello, en la sesión de este miércoles se votó para definir la discusión sobre este pedido y resolverlo.

Tras el debate, solo el congresista Gino Costa y María Cristina Retamozo emitieron su voto a favor del oficio. Votaron en contra los parlamentarios Rolando Ruiz, José Vega, Diethell Columbus, José Luna Morales, Jorge Pérez y Tania Rodas votó en abstención.

Las observaciones

Al inicio del debate sobre estos casos, el congresista Ruiz dijo que no había “ningún documento ingresado por ninguno de los tres postulantes. Oficialmente no hay un documento que ha llegado a la comisión".

Sin embargo, minutos después el también presidente de la comisión señaló que la noche del martes Luz Áurea Sáenz envió un correo electrónico donde presenta su reclamo ante la exclusión. “Otro documento, por la misma vía de otro postulante, [Hugo Ramiro] Ambrosio”, indicó.

Sin embargo, Carolina Garcés Peralta, a través de su cuenta de Twitter, detalló que sí envió un correo electrónico el martes, pasado el mediodía, tanto a la Comisión especial como a los miembros de la misma. En otro tuit, señaló que el reglamento exige presentar documentos fedateados que acrediten la experiencia profesional, y no la académica.

La Comisión Especial encargada de evaluar las postulaciones al #TC del #Congreso no quiere aceptar el correo que presenté ayer con copia a dicha Comisión y a cada uno de los miembros de esta el día de ayer a las 12:24, como adjunto en las imágenes a continuación. pic.twitter.com/nwFFN9sXow — Carolina Garcés Peralta (@CarolinaGarcesX) November 4, 2020





Comparto la carta que he presentado al #Congreso por la errónea decisión de excluirme a mi y otros candidatos a magistrados del #TribunalConstitucional , la que preocupa en un concurso de elección a la máxima instancia de control de la supremacía constitucional y de ddff (1/2) pic.twitter.com/TwAq14Ym3k — Carolina Garcés Peralta (@CarolinaGarcesX) November 3, 2020





En su intervención, el congresista Columbus dijo que se debe evitar tener contacto con los postulantes porque esto “puede viciar el proceso”. [...] seamos lo más puntillosos con el procedimiento”.

Por su parte, Gino Costa cuestionó que se tenga que descalificar a los postulantes por no haber presentado tres o cuatro documentos sin fedatear.

“Lo que tenemos que hacer es que esos documentos no se toman en cuentan y no queda acreditada. Pero de ahí a eliminar la postulación, salvo que sean documentos que descalifican al postulantes. Pero, en el caso de Áurea Sáenz, uno de los documentos no fedateados es de la junta de decanos del Colegio de Abogados del Perú, que ella es miembro del consejo consultivo de la junta de decanos. Eso no está acreditado a pesar de ser de conocimiento público, eso es para que este documento no valga, ¿la descalifica para postular?”, incidió.

Columbus cuestionó “para qué está el reglamento” si no se tomarían en cuenta los documentos que se exigen. “Si no hay recurso de las partes, que la secretaría o asesor nos diga cuáles son las observaciones de cada una de estas tres, porque se reclama por estas tres y no por las 35, salgamos de estos tres, que digan si cumplieron o no y ahí acabará. Me preocupa más la no publicación dentro de los plazos del cronograma. Que tengamos un cronograma vigente sin fechas claras. Eso sí es un tema de fondo”, consideró.

A su turno, Ruiz cuestionó si revisar estos temas haría que ingresen otros reclamos de postulantes excluidos. Jorge Pérez añadió que “las formas están establecidas. Si no se cumplen esas formas, mucho lo vamos a sentir, pero no están cumpliendo con la estructura. Si 30 han cumplido sería malo que los que sí han cumplido, han podido presentarlo de manera correcta", dijo.

El congresista Gino Costa rechazó que el oficio haya sido presentado para favorecer a algunos postulantes. “Estamos en veredas distintas, pero hay una denuncia pública que pone en cuestión este proceso. Sumado a otras dos. Lo que ponen en cuestión son las decisiones tomadas”, dijo.

Pese a las observaciones anotadas por el congresista Costa, la comisión rechazó revisar estas postulaciones canceladas.

Publicación con demoras

Rolando Ruiz dijo que este viernes se cumplirá con la publicación de la lista de postulantes aptos y sus respectivas hojas de vida, difusión que debió hacerse el martes de acuerdo a lo que establecía el cronograma. “Hoy en la tarde o mañana tienen las órdenes para publicar el viernes”, indicó.

Explicó que el martes debió realizarse esta publicación, pero por el costo no se pudo. “Eso requiere un trámite en el Congreso. El costo pasa de los 200 mil soles. Se requiere un trámite administrativo. Con esos documentos, eso va a mesa. En mesa directiva se tiene que aprobar eso”, mencionó.

Sin embargo, Columbus cuestionó que si el reglamento fue aprobado hace aproximadamente dos semanas, la administración del Congreso no previó los trámites para esta publicación. “No es que de un día para otro se le da”, añadió.

Ruiz explicó que no se contaba con el monto exacto porque se tenían que revisar los formatos y medir los campos para emitir un costo. Víctor Colina, asesor de la comisión, informó que la semana pasada enviaron un oficio a la Oficialía Mayor del Congreso solicitando que se tomen las medidas para la publicación.

Finalmente, Ruiz dijo que el cronograma será modificado y posteriormente publicado. Columbus incidió en que, de acuerdo con el cronograma vigente, el periodo de tachas podría verse afectado. “[...] hoy podrían presentar tachas en función a la información que ya es pública”, dijo.

