La noche del viernes, el presidente del Congreso, Manuel Merino, suspendió la sesión del pleno en la que se debatiría la iniciativa legislativa que permite el retiro de una parte de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Aunque anunció que el pleno virtual se reanudaría el próximo martes y se suspendía la semana de representación, este sábado la Oficialía Mayor del Congreso informó que la sesión se realizará el lunes 24, a las 9 de la mañana. Además, la semana de representación empezará el martes 25.

Previamente, este sábado la Junta de Portavoces se reunirá a las 3 de la tarde para retomar las coordinaciones entre las nueve bancadas del Congreso respecto al dictamen de la ONP.

La visita de la PCM

El titular del Congreso anunció la suspensión del pleno virtual luego de que, tras dos reuniones durante la noche del viernes, la Junta de Portavoces no llegó a un consenso sobre el texto que debatirían sobre la ONP.

Los portavoces de las bancadas se congregaron luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y las titulares de Economía y Justicia –María Antonieta Alva y Ana Neyra– se reunieran alrededor de las 7 de la noche con la Mesa Directiva del Congreso.

Luego de la cita, Martos recordó, en declaraciones a la prensa, que los aportes no van a cuentas individuales, sino a pagar las pensiones de los jubilados. “Actualmente, el ingreso que se tiene a los aportes, aproximadamente, es de S/1.300 y con la pandemia se está llegando a S/200 millones de aportes. Lo que se tiene que pagar a los pensionistas es S/400 millones mensuales. Es decir, el Estado está subvencionando S/200 millones de estos aportes”, detalló.

El presidente del Congreso se reunió la noche del viernes con el primer ministro, Walter Martos, y las ministras Alva y Neyra. (Foto: Congreso)

Advirtió que devolver el 100% de aportes a los afiliados generaría un desbalance de recursos para pagar a los pensionistas, provocando el desequilibrio económico del país. “Con los pocos recursos estamos abocados a salvar vidas y estamos preocupados por la salud de las personas”, añadió.

En la reunión con el presidente del Congreso, Martos propuso destinar S/ 1.300 millones para distribuir entre los afiliados a la ONP debido al contexto de la pandemia por la COVID-19. El Ejecutivo, sin embargo, no esbozó de qué forma podrían ser repartidos estos recursos entre los aportantes.

Esta semana, en reuniones que sostuvo la PCM con cinco bancadas del Congreso, el Ejecutivo había planteado la entrega de una “compensación” económica escalonada frente a los proyectos que se habían planteado en el Parlamento.

El quiebre del consenso

El último jueves, en la Junta de Portavoces que se realizó junto a los presidentes de las cuatro comisiones dictaminadoras – Trabajo, Economía, Defensa del Consumidor y Presupuesto – se acordó que puedan elaborar una propuesta conjunta. Producto de ello, el viernes se alcanzó a los portavoces una primera propuesta: que los afiliados a la ONP puedan retirar hasta S/1.075 –es decir, 1/4 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) –, lo que significaría S/6 mil 300 millones en total.

“El viernes, recibimos la propuesta y nos agradó, era un avance importante, pero seguía siendo alto porque de dónde se va a sacar el dinero, eso no había. Se pidió que se encuentre algo más digerible porque no había acuerdo”, dijo el congresista Rennan Espinoza, vocero de la bancada de Somos Perú, a El Comercio.

Finalmente, la siguiente alternativa que se trabajó desde la Comisión de Economía fue que el monto máximo de retiro sea S/ 1.860 –es decir, dos remuneraciones mínimas vitales–. Con este ‘techo’, el monto total era “bastante similar” frente a la primera propuesta, detalló Espinoza.

La propuesta que se había debatido y no logró el consenso de todas las bancadas.

“Entonces, frente a eso, dijimos que quedara así. Con todo eso, al final de la noche del viernes cerramos el trato político y fuimos al pleno. Pero, cuando estábamos x reiniciar, dos bancadas retrocedieron y se cerraron en el tope una UIT: S/ 4.300, y eso significa S/17 mil millones”, agregó Espinoza.

Frente a ello, la Junta de Portavoces volvió a reunirse para consensuar a idea. Pero, como no se llegó a un acuerdo, el presidente Manuel Merino decidió suspender el pleno. “Es un tema tan complejo que lo más perjudicial para el Congreso es que vayamos al debate con distintas posturas. Queríamos que el debate sea conciso y llegar más tranquilos. Ojalá podamos, con el esfuerzo de todos, el lunes llegar a un acuerdo”, agregó el vocero de Somos Perú. Comentó que la postura de su bancada será por aquella que sea “más ejecutable”.

Al final de la jornada, el congresista Jim Ali Mamani, de la bancada de Unión por el Perú (UPP), publicó en su cuenta de Twitter que presentaría una moción de censura contra el congresista Manuel Merino debido a la suspensión del pleno. “Lo que ha ocurrido hoy es que lastimosamente Manuel Merino ha cedido a las exigencias del Poder Ejecutivo, hecho inaceptable en un estado de derecho”, escribió.

José Vega, vocero de esta bancada, indicó a El Comercio que su colega aún no ha presentado al grupo parlamentario esta propuesta que anunció. “Primero tiene que presentarla a la bancada. Por el momento, no hay una propuesta planteada. Ha hecho una opinión libre, pero no ha presentado la propuesta. Hoy no he hablado con él”, dijo Vega.

Añadió que como vocero no adelantaba ninguna opinión sobre esta propuesta de Mamani. Por otro lado, dijo que su bancada apoyará la iniciativa de la devolución de 1 UIT a los aportantes de la ONP.

