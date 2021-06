El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez (Acción Popular), informó este lunes que, pese a que se tenía programado el debate y votación de dos denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, esto no pudo realizarse debido a que tanto a las 8:00 a.m. como a las 5:30 p.m. no existió quórum.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador informó que convocará a una nueva sesión del subgrupo de trabajo a su cargo esta semana para poder evaluar el informe final de las denuncias en contra de Chávarry.

“Informo a la ciudadanía que hoy se tenía programado el debate y votación del Informe Final de la DC 322 y 365 contra el exfiscal de la Nación Pedro Chavarry, sin embargo, ante el llamado formulado a las 8.00 y 17.30 horas no se pudo alcanzar el quorum requerido”, escribió.

“Se estará convocando a una próxima sesión a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún encontrándonos en Semana de Representación”, señaló.

Se estará convocando a una próxima sesión a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún encontrandonos en Semana de Representación. 2/2 — Carlos Pérez Ochoa (@cperezperu) June 21, 2021

Los congresistas que no asistieron a la sesión de la tarde de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver la denuncia contra Pedro Chávarry son: Franco Salinas, Ricardo Burga, Fernando Meléndez, Luis Valdez, Richard Rubio, Martha Chávez, Carlos Mesía, Javier Mendoza, Carlos Almerí y Guillermo Aliaga.

Como se recuerda, Pedro Chávarry está denunciado por la sustracción de documentos de una oficina lacrada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. Según informó el Congreso, el informe final de la denuncia N°365 contra el exfiscal de la Nación recomienda acusarlo por antejuicio y juicio político e inhabilitarlo por el periodo de 10 años en el ejercicio de la función pública.

