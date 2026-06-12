El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), anunció que la actual legislatura, la última del Parlamento vigente y de su era unicameral, se ampliará hasta el miércoles 24 de junio.

“Se le informa a la representación nacional que, en ejercicio de las atribuciones del presidente del Congreso de la República, la presente legislatura se amplía hasta el miércoles 24 de junio del 2026″, anunció la tarde de hoy viernes.

El actual periodo legislativo, que consiste en la segunda legislatura del periodo 2025-2026, iba a concluir originalmente el 15 de junio.