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Fernando Rospigliosi anunció ampliación de la legislatura actual hasta el 24 de junio. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi anunció ampliación de la legislatura actual hasta el 24 de junio. (Foto: Congreso)
/ ERNESTO ARIAS
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), anunció que la actual legislatura, la última del Parlamento vigente y de su era unicameral, se ampliará hasta el miércoles 24 de junio.

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