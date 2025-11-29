El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo dio por consentida la resolución en la cual encontraron como responsables de haber usado bienes públicos a favor de la campaña de Fuerza Popular a dos trabajadores del Congreso, y admitió a trámite la apelación que presentó el primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, la cual será evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en segunda y última instancia.

El jurado que asumió el caso por presunta vulneración de la neutralidad electoral por el uso de bienes del Poder Legislativo en el evento partidario en el que Keiko Fujimori confirmó su precandidatura a la presidencia de la República para el 2026 informó que admitió a trámite la apelación presentada por Rospigliosi.

En ese sentido, dispuso notificar al parlamentario sobre la realización de la audiencia pública que se realizará el viernes 5 de diciembre a las 10 a.m. de manera virtual para que brinde su informe oral ante los miembros del JEE.

En otro documento, el JEE de Pacasmayo dispuso declarar como consentida su decisión del 13 de noviembre en la que determinó que había responsabilidad directa de dos trabajadores del Congreso por la sustracción de la cámara del Palacio Legislativo.

El ente electoral precisó que ni Jaime Abensur Pinasco ni Daniel Luza Amésquita presentaron apelaciones en el plazo de ley que venció el 19 de noviembre, por lo que correspondía declarar como confirmado su fallo anterior.