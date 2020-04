El congresista Felipe Castillo, de la bancada de Podemos Perú, informó este viernes que fue diagnosticado con coronavirus (COVID-19). De esta forma, es el tercer legislador portador del nuevo virus, pues también arrojaron positivos los exámenes practicados a Leslye Lazo (Acción Popular) y Fernando Meléndez (Alianza Para el Progreso).

Castillo, quien también es médico cirujano, escribió en sus redes sociales que los síntomas leves empezaron a manifestarse el sábado pasado. El lunes, dos días antes de que se realicen las pruebas a parlamentarios y a 150 trabajadores del Congreso, se realizó el hisopado y este viernes le remitieron los resultados, que dan cuenta que es portador del nuevo coronavirus. Según informó, desde el lunes se encuentra aislado en su domicilio.

“Mi estado de salud es asintomático. El sábado presenté tos y fiebre del domingo, por eso fui a una clínica particular a hacerme el examen del hisopado (prueba molecular)”, dijo el congresista Castillo a El Comercio.

El sábado pasado presente síntomas leves, el lunes me hice el hisopado y hoy salió resultado positivo.Desde ese dia estoy en cuarentena en mi domicilio con la bendición de Dios ya sin síntomas.En estos días de reflexión y paz invocamos a nuestra población a respetar la cuarentena — Felipe Castillo (@1FelipeCastillo) April 10, 2020

Reunión con el alcalde de San Martín de Porres

Castillo dijo a este Diario que el contagio pudo haberse dado el pasado 1 de abril, día en que participó en una reunión con el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez; y la congresista Leslye Lazo. Ambos confirmaron el martes 7 que también son portadores del virus.

“Difícil poder determinarlo cuándo. En la fase comunitaria en que está la pandemia, en cualquier sitio puedes adquirirlo. Pero, fui veedor en una actividad de compra de canastas de víveres por la Municipalidad de San Martín de Porres, donde también estuvo la congresista Lazo. Ese sería el dato más cercano a un contagio. Puede ser que ahí me haya contagiado sabiendo, además, que el examen que se hizo mi esposa el lunes salió negativo. Solo salió positivo el mío”, comentó.

Ese día, los parlamentarios mencionados participaron como veedores en la compra directa de víveres para las canastas familiares que serán entregadas a las personas de bajos recursos del distrito. En la junta donde se realizó la firma de este documento también estuvieron presentes Verónica Cáceres Fernández, prefecta regional de Lima; Roger Puelles Paz, subprefecto de San Martín de Porres; y Erick Loayza Álvaro, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del municipio distrital.

El alcalde Chávez (polo rojo), el congresista Castillo (con camisa), y la congresista Lazo (blusa negra), reunidos el pasado 1 de abril en San Martín de Porres. (Foto: Municipalidad de San Martín de Porres)

Asistencia al Pleno

El viernes 3 de abril, día en que se llevó a cabo el Pleno presencial “desconcentrado” tras descartarse la posibilidad de que esta reunión se realice de manera virtual, el congresista Felipe Castillo también asistió al hemiciclo para debatir el proyecto de ley que dispone el retiro del 25% de las AFP -con una cifra tope-, y la suspensión del cobro en 18 peajes del país. Según dijo el congresista Castillo, aquel día no presentaba síntomas.

Congresista Castillo interviene en el debate de proyectos de ley el pasado viernes. (Captura: congreso)

De acuerdo con el testimonio del congresista, luego de acercarse el último lunes a una clínica privada para realizarse la prueba molecular, acudió el martes -también a un establecimiento particular- para pasar por una prueba rápida, en la cual el resultado fue negativo. “Decidí pasar por ese examen porque la prueba molecular iba a demorar tres días y como había esa posibilidad, para tener todos los exámenes necesarios, la hice también”, declaró.

Mencionó que, hasta el momento, el suyo es el único resultado positivo dentro de la bancada de Podemos Perú, pero no se debería descartar que se presentan más parlamentarios diagnosticados con COVID-19, pues varios de ellos han pasado solo por la prueba rápida. “Ellos (los de la bancada de Podemos Perú) se han hecho la prueba rápida y salió negativo. Yo también me hice la prueba rápida y salió negativo. Pero, lo más probable es que nos hayamos contagiado la semana pasada. Es mejor, para estar más seguros, la prueba molecular. Con el hecho de que ya haya tres congresistas infectados, lo más probable es que hayan otros. Hay más riesgo”, agregó Castillo.

(Foto: GEC)

Por su parte, la congresista Cecilia García, portavoz alterna de Podemos Perú, dijo que hasta el momento ella no ha pasado por ningún examen. “Yo sé que la mayoría ha pasado por la prueba y a todos les salió negativo. Hay que ver también la eficacia que tendrían las pruebas rápidas. Yo no he pasado ninguna. Sí considero pasar por una, pero sería mañana (este sábado). He llamado al Minsa y EsSalud pero no contestan”, declaró a El Comercio.

Asimismo, dijo que la última vez que tuvieron contacto presencial con la bancada fue el viernes 3 en el pleno. Luego de ello, las reuniones fueron virtuales. “Solo se tuvo reuniones en el pleno. Desde ahí hasta ahora no tuvimos una reunión presencial. Sí virtual, pero él había salido negativo y estaba esperando el resultado de la prueba molecular”, mencionó García.

El jueves, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, reconoció que hubo excesos en el pleno presencial pese a las recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. “Creo que sí han habido excesos en el Pleno y los tengo que reconocer a pesar de haberles pedido a los parlamentarios, pero se tomaron todas las previsiones. Cada grupo político tuvo salas habilitadas para aumentar el distanciamiento social”, dijo a la radio Exitosa.

Según sus declaraciones, el pleno virtual no se llevó a cabo por la importancia de los temas que se iban a tratar, pese a que desde el jueves 26 ya estaban habilitados los parlamentarios para sesionar virtualmente, pues ese día se aprobó la modificación al Reglamento del Congreso para reunirse de esa forma. Un día antes del Pleno, la Junta de Portavoces no halló un mecanismo para realizar el Pleno virtual, pues la aplicación Microsoft Teams presentó complicaciones para ser usada.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

Te puede interesar