El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, invitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, a que participe en los debates sobre la reforma del sistema de justicia que se darán en la Comisión de Constitución, a fin de que proponga sus ideas ahí y no solo en los medios de comunicación.

“Invito al ministro y también congresista Zeballos a que participe en los debates de la Comisión de Constitución que sea en ese escenario donde él proponga sus ideas, dé a conocer sus propuestas y finalmente, pueda participar de estas reformas. Ahí es donde se tienen que hacer las propuestas, no solo en los medios de comunicación”, dijo.

En el programa de televisión “Agenda Política”, el parlamentario de Fuerza Popular también afirmó que “intentar imponer una posición no es democrático”.

Esto en aparente referencia a las declaraciones que dio Zeballos en una entrevista a El Comercio, en el sentido, de que el Ejecutivo “va a insistir” en que su proyecto original sea el que sea sometido a referéndum.

“Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, se va a insistir en el proyecto original. Ahora, si finalmente no se aprueba o se distorsiona la propuesta inicial, insistiríamos a través de la recolección de firmas del 10% de ciudadanos (2 millones 300 mil), tal como lo habilita la Ley 26300, de participación ciudadana. Ese sería el escenario más crítico”, señaló.

Daniel Salaverry consideró que “lo democrático es que estos temas se debatan” y se recojan las propuestas de todas las personas “entendidas en la materia”.

El presidente del Congreso, además, señaló que a él le gustaría plantear algunas preguntas para la consulta popular. Sin embargo, evitó decir cuáles.

“No las diré para no presionar ni ponerle una camisa de fuerza a una comisión para que vaya en ese sentido. Mañana o más tarde se aprueba esa pregunta y van a decir que fue a pedido del presidente del Congreso”, subrayó.

Daniel Salaverry también sostuvo que él no está a favor de una asamblea constituyente.

“La Constitución del 93’ nos ha permitido tener la paz que ahora gozamos, de poder haber crecido económicamente, de haber reducido la pobreza. La crisis que hemos tenido son de corrupción producto de un sistema de justicia que no funciona y que ahora estamos dispuestos a reformar”, manifestó.

De otro lado, Daniel Salaverry aseguró que no le debe a la Sunat. "Fui gerente de esa empresa [DSV Constructores SAC] hasta el 2011. Vendí mis acciones por temas personales", explicó.

"Cinco meses después de que me retiré por completo, la Sunat notifica la deuda. No soy propietario", agregó al señalar, de otro lado, que nunca negó que el ex congresista Joaquín Ramírez lo llevó a Fuerza Popular. "No lo veo desde que terminó la campaña del 2016", acotó.