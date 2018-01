El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, participó en una conferencia de prensa en la cual reiteró su pedido para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) permita a su institución acceder al expediente con el cual se justificó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

"La defensoría en ningún momento ha pedido este expediente con base a un acceso a la información, sino en base a un fundamento constitucional que sirve como asidero para que la defensoría pueda ocuparse de temas que tienen que ver con derechos fundamentales y la correcta marcha el Estado", comentó Gutiérrez ante la prensa.

El defensor del Pueblo recordó que, si bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tiene la máxima discrecionalidad de otorgar o no un indulto humanitario, el Tribunal Constitucional ha señalado que esto tiene que respetar ciertos estándares.

Asimismo, con relación a la actitud del indultado, Walter Gutiérrez aseguró que, por la propia naturaleza de la gracia presidencial, el reo beneficiado no solo no se libra de la responsabilidad penal que lo llevó a prisión, sino que tiene una obligación a nivel de conducta.

"El indultado tiene la obligación de no realizar actos similares o iguales a la misma naturaleza que aquellos que le permitieron la comisión de delitos. En el caso del ex presidente Alberto Fujimori, no puede realizar actos públicos o políticos porque esos fueron los que, de alguna manera, sirvieron de marco para la comisión de delitos", comentó.

La Defensoría del Pueblo detalló que ha pedido, hasta la fecha, dos veces que el Minjus les permita revisar el expediente del indulto por considerar que corre el riesgo de afectar dos aspectos fundamentales: la separación de poderes y el derecho a la igualdad.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...