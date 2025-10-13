Tras declarar fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que Espinoza continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

Este juzgado suspendió los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” que aplicó la JNJ contra Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario en su contra por el Caso Patricia Benavides.

El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar solicitada por Delia Espinoza, suspendiendo de manera provisional los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de laJunta Nacional de Justicia(JNJ), que ordenaba la suspensión provisional de Espinoza por el plazo de seis meses.

Con esta decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, que designan a Espinoza Valenzuela en el cargo.

“Se dispone la Suspensión Provisional de los efectos del proceso administrativo disciplinario que se hubiere instaurado la Junta Nacional de Justicia contra la recurrente, Delia Milagros Espinoza Valenzuela”, indica el fallo.

Así, esta resolución, con fecha de este 13 de octubre, ordena a la JNJ abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique la reposición de Benavides Vargas y garantiza que Espinoza Valenzuela continúe ejerciendo como fiscal de la Nación mientras se resuelve el proceso principal de amparo.

Además, el Poder Judicial ordena a la Junta Nacional de Justicia que dentro del “quinto día de notificado” la resolución cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar.

