El Poder Judicial, tras haberse producido una discordia entre los magistrados, convocó a un vocal dirimente para resolver la controversia en el proceso de amparo que presentó Delia Espinoza contra el Congreso de la República por su inhabilitación.

Por un lado, la jueza Ruiz Arrieta votó por declarar improcedente la demanda de amparo presentada por Espinoza, y propuso que la decisión del Congreso se mantenga tal cual y que se proceda al archivo definitivo.

En contraste, los jueces Suarez Burgo y Paredes Flores votaron a favor de que se declare fundada en parte la demanda; por tanto, que la inhabilitación impuesta por el Legislativo sea inaplicable y que la Espinoza sea restituida en sus funciones como fiscal suprema titular del Ministerio Público, “siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial o de otra índole que disponga lo contrario”.

Tras esta fuerte división interna en la Sala, el futuro de la exfiscal y el estatus de la sanción administrativa que enfrenta, será definida en última instancia, ante un juez superior designado por Ley.

Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia

La audiencia para dirimir esta controversia fue programada para el mediodía del próximo 12 de mayo, en modalidad virtual, puesto que la disputa continúa en firme y la decisión tendrá importantes implicancias en el escenario político y jurídico del país.

En dicha audiencia, los abogados de ambas partes tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos. La decisión final que adopte el vocal dirimente será crucial, ya que determinará si la fiscal Espinoza continúa en su cargo o si se confirma la sanción que la inhabilitó.