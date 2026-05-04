Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dos magistrados votaron a favor de la demanda, mientras que una jueza votó a favor de la inhabilitación. Foto: Andina/composición GEC
Dos magistrados votaron a favor de la demanda, mientras que una jueza votó a favor de la inhabilitación. Foto: Andina/composición GEC
Por

El Poder Judicial, tras haberse producido una discordia entre los magistrados, convocó a un vocal dirimente para resolver la controversia en el proceso de amparo que presentó Delia Espinoza contra el Congreso de la República por su inhabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: