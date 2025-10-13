Luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras declarar fundada la medida cautelar que interpuso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ); Espinoza saludó la orden judicial y cuestionó los cambios que Tomás Gálvez ha realizado en el Ministerio Público.

“Es una reivindicación y el reconocimiento a un justo derecho que siguiendo el debido proceso se ha estado reclamando y el señor juez ha actuado conforme a ley. La fe nunca se perdió porque yo sabia que mis derechos fundamentales iban a ser reconocidos”, dijo Espinoza en diálogo con RPP.

Como se recuerda, el juez Juan Torres Tasso suspendió los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” que aplicó la JNJ contra Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario en su contra por el caso Patricia Benavides.

Al ser consultada sobre sus primeras medidas cuando retorne a la Fiscalía de la Nación, Delia Espinoza cuestionó que los cambios que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez realizó tras su suspensión ordenada por la JNJ.

“Vamos a reordenar la casa porque a pesar de que yo le pedí muy respetuosamente, mediante un escrito, para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos estaban teniendo logros importantes empezó a hacer cambios a pesar de su interinato”, dijo.

“No debió cambiar algunos gerentes en lugares sensibles, especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), donde se hacen los cambios de todos los fiscales a nivel nacional. Ahí colocó a una señora que está con acusación penal por haber cometido un delito de falsedad ideológica, Silvia Avila”, añadió.

Asimismo, detalló que Gálvez habría colocado a personas allegadas, en demérito de los funcionarios con más experiencia profesional.

“Hizo cambios a fiscales con mucha experiencia que no tienen cuestionamientos, no tienen denuncia, no tienen mala trayectoria. No sé a que personal ha colocado, no se trata de poner a los amigos. (¿El fiscal Gálvez colocó allegados?) Probablemente porque son personas que han trabajado anteriormente con el doctor, yo sé que algunos son allegados del doctor", expresó Delia Espinoza.

Al ser consultada sobre la situación de la expresidenta Dina Boluarte, la fiscal detalló que sobre ella pesan 9 denuncias constitucionales y tres de ellas fueron archivadas “de manera irregular” por el Congreso. “Y hay otras 11 que están en trámite”, alertó.

“El caso Rolex y los dos primeros carpetas de las protestas sociales donde hay casos de muertos y heridos (fueron archivados”. No son “cosa decidida” como dijo el señor Gálvez porque no han seguido el debido proceso. No han sido bien tramitadas", expresó y, además, dijo que a su retorno al Ministerio Público ella se encargará de dichos casos “cuidando los plazos” para que no haya demoras.

Qué pasos siguen

En la misma entrevista, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, detalló que la JNJ tiene que aceptar el mandato judicial “les guste o no”. Y que tienen hasta el lunes 20 para emitir una resolución, que en cumplimiento de la orden judicial, deja suspenso el procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza y dispone su restitución.

Junta Nacional de justicia tiene hasta el 20 de octubre para emitir la resolución que disponga la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARIO ZAPATA

“La JNJ tiene que hacerlo porque hay una enorme diferencia con el tipo de resoluciones que ellos emiten, que son administrativas de lo que es un mandato judicial. Constitucionalmente los mandatos judiciales tienen que cumplirse, no son susceptibles de inejecución. Ellos lo saben mejor que nosotros, ellos tienen un plazo limite hasta el lunes. En ese interín pueden presentar todos los mecanismos de defensa, pero lo que hagan no suspende un mandato judicial. Hasta el lunes pueden emitir la resolución para que la señora Espinoza pueda recuperar su cargo de fiscal de la Nación”, advirtió.

“La JNJ tiene la posibilidad de presentar un recurso de oposición, pero el hecho de que pueda ejercer su derecho, no significa que pueda incumplir la orden judicial. La orden judicial se cumple sí o sí. Hasta el día lunes es la fecha máxima”, dijo.

“La pelota está en la cancha de la Junta Nacional de Justicia (…), tiene que cumplir la orden judicial, le guste o no”, afirmó.