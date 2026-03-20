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Somos muchos más que los extremistas

“No dejemos que los extremistas malogren el futuro de un país que, bien encaminado, puede ofrecer enormes oportunidades a su población”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    "No nos ceguemos: informémonos bien antes de volver a entregarles el país". Ilustración: Giovanni Tazza
    "No nos ceguemos: informémonos bien antes de volver a entregarles el país". Ilustración: Giovanni Tazza

    El resultado de la segunda vuelta de las elecciones al Colegio de Abogados de Lima, entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el conocido abogado Humberto Abanto, fue aplastante a favor de la primera.

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