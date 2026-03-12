Resumen

Pleno del Congreso rechaza inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

La propuesta para inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza fue rechazada por el pleno del Congreso. La iniciativa fue debatida en el Parlamento durante la sesión realizada este 12 de marzo, pero no logró reunir los votos exigidos.

