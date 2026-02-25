Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Denisse Miralles niega vínculos partidarios: “No somos cuota de nadie”. Foto: PCM.
Denisse Miralles niega vínculos partidarios: “No somos cuota de nadie”. Foto: PCM.
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó tener vínculos con agrupaciones políticas y rechazó que el actual gabinete responda a acuerdos partidarios. La jefa del Gabinete marcó distancia de Alianza para el Progreso (APP) y de cualquier otra organización política.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.