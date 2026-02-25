La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó tener vínculos con agrupaciones políticas y rechazó que el actual gabinete responda a acuerdos partidarios. La jefa del Gabinete marcó distancia de Alianza para el Progreso (APP) y de cualquier otra organización política.

“Ninguna cercanía, yo nunca he tenido una afiliación política (...) Yo no sé de donde pueden inventar esas cosas, yo nunca en mi vida profesional he tenido una afiliación política, no me acerca nada al partido ni APP ni Fuerza Popular ni ningun partido”, afirmó a Canal N.

Asimismo, explicó cómo se produjo su incorporación al Ejecutivo. “A mi me ofrece ser ministra de Economía el expresidente Jerí que recibe recomendaciones de dos grupos, de los gobernadores regionales (...) y mi trabajo en proinversión”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que el Consejo de Ministros no responde a cuotas partidarias. “Este gabinete no tiene un color político. No somos cuota de nadie. Nosotros estamos trabajando para el país”, remarcó.

Las declaraciones de Miralles se dan luego de que la bancada de Renovación Popular anunciara que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial del presidente José María Balcázar y que evaluará presentar una moción de censura.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario sostuvo que existiría un “pacto” para la distribución de carteras estratégicas y presupuestos públicos entre distintas fuerzas políticas, entre ellas APP y Perú Libre, lo que calificó como una presunta repartición de cuotas de poder.