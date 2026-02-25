Hernando de Soto se pronunció este miércoles y afirmó que “todos fuimos engañados y yo fui el primero”, tras no asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, pese a haber sido anunciado previamente como titular del cargo.

En un comunicado titulado “¿Qué pasó ayer?”, el economista sostuvo que lo ocurrido fue “la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos”. Añadió que “ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos”.

Horas antes de la juramentación del primer gabinete del gobierno de José María Balcázar, De Soto había desmentido versiones sobre una eventual renuncia y ratificado que continuaría en el cargo.

Sin embargo, durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno juró como presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles, exministra de Economía en la gestión de José Jerí.

En su pronunciamiento, el excandidato presidencial cuestionó además el sistema electoral. Señaló que “quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos) (…) son los mismos que han regresado al poder”, y afirmó que dicho esquema “además de confundirnos hace imposible fiscalizarlo”.

También indicó que el país ha sufrido “una recaída: de una cuestión que nos permita a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado”. En esa línea, advirtió que las próximas elecciones “no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción”.

De Soto sostuvo además que “los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales (…) se quieren perpetuar en el poder” y remarcó que el problema no es que los peruanos no sepan elegir, sino que algunos dirigentes consideran que ganar una elección significa “que pueden girar cheques en blanco sin consultarnos previamente”.

Finalmente, afirmó que “la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos” y los instó a “competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación”.