Hernando de Soto: “Todos fuimos engañados y yo fui el primero”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Hernando de Soto se pronunció este miércoles y afirmó que “todos fuimos engañados y yo fui el primero”, tras no asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, pese a haber sido anunciado previamente como titular del cargo.

