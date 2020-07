La Comisión de Constitución del Congreso lleva cuatro sesiones debatiendo el dictamen que incluye la afiliación partidaria como requisito para ser candidato en las elecciones generales del 11 de abril del 2021. En total, cinco de los 14 posibles candidatos presidenciales no están inscritos a la fecha en una agrupación política.

La norma anterior sobre las elecciones primarias establecía, en su primera disposición complementaria, que los candidatos debían acreditar seis meses de afiliación antes de la realización de dicho procedimiento interno. Sin embargo, este Congreso aprobó una ley que suspendió esta etapa hasta el 2022 por la situación de la pandemia.

Si el Congreso no realiza ninguna modificación adicional, como tiene previsto en su predictamen de democracia interna, no existe requisito de afiliación. Es decir, cualquiera sin afiliación podría postular a los comicios del 2021. Es por ello que la modificación que se plantea desde Constitución cobra relevancia.

Ahora bien, si se establece un requisito de afiliación, este solo aplicaría para los candidatos presidenciales. En el caso de los aspirantes al Congreso, persiste la cuota de designados, donde pueden postular cualquier miembro no afiliado a la agrupación política.

En la última encuesta de Ipsos, figuran 14 posibles candidatos a la Presidencia de la República, de los cuales solo cinco no se encuentran registrados como afiliados de una agrupación política.

Candidatos según la última encuesta de Ipsos Afiliación ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE Tiempo de afiliación Antecedente partidario George Forsyth No registra No registra Elegido alcalde de La Victoria por Somos Perú (2018) y regidor del mismo distrito por el PPC (2010) Salvador del Solar No registra No registra No registra participación con otras agrupaciones políticas Daniel Urresti No registra No registra Elegido congresista por Lima con Podemos Perú (2020) Keiko Fujimori Fuerza Popular 11 años Elegida congresista por Lima con Alianza por el Futuro (2006) Verónika Mendoza No registra No registra Postuló a la Presidencia de la República con el Frente Amplio (2016), elegida congresista por Cusco con el Partido Nacionalista (2011) Alfredo Barnechea Acción Popular 6 años Elegido diputado por Lima con el Partido Aprista Peruano (1985) Julio Guzmán Partido Morado 2 años Postuló a la Presidencia de la República con Todos por el Perú (2016) César Acuña Alianza para el Progreso 16 años Elegido congresista con Solidaridad Nacional (2000) y elegido congresista por La Libertad con Unidad Nacional (2001) Ollanta Humala Partido Nacionalista Peruano 14 años Postuló a la Presidencia de la República con Unión por el Perú (2006) Alberto Beingolea Partido Popular Cristiano (PPC) 14 años No registra participación con otras agrupaciones políticas Jorge Nieto No registra No registra Postuló al Congreso con Unidad Democrático Popular (1980) Rafael López Aliaga Solidaridad Nacional 11 años No registra participación con otras organizaciones políticas Mesías Guevara Acción Popular 16 años No registra participación con otras organizaciones políticas Marco Arana Frente Amplio 10 años No registra participación con otras organizaciones políticas

Es necesario tener presente que la afiliación ante el registro del JNE es una formalidad que se toma en cuenta debido a que así lo contemplaba la norma de elecciones primarias, y así lo consideró la polémica fórmula planteada por Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), titular de la Comisión de Constitución.

Existen casos de figuras políticas que, sin estar inscritas formalmente, son representativas de un partido como Martha Chávez, actual parlamentaria de Fuerza Popular y excandidata presidencial del fujimorismo.

Afiliación ente el JNE

Un ciudadano es afiliado a una organización política cuando cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1) Es su fundador o dirigente. 2) Si suscribió el acta constitutiva de algún comité provincial o distrital durante su procedimiento de inscripción. 3) Si suscribió una ficha y fue incluido en los padrones de afiliados.

En las fichas de afiliación, de acuerdo al trabajo interinstitucional con la Reniec, se verifica que los ciudadanos no estén previamente inscritos a otras organizaciones políticas, sean nacionales o regionales, y que no tengan DNI inválido, o que su domicilio no sea distinto al de los comités declarados.

Es por esta revisión que varios aseguran estar afiliados a su partido, pero no figuran en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Y es que son dos procesos distintos: primero, se llena una ficha de afiliación del partido según los estatutos de cada organización; y segundo, se presenta ante el ROP donde, para su confirmación y publicación, pasa por una revisión.

En el Congreso existen algunos casos donde aseguran estar inscritos pese a no figurar en el ROP. Rennan Espinoza indicó a este Diario que se afilió en el 2018 a Somos Perú, pero que la objetaron por una “confusión” con su hijo que lleva su mismo nombre y también está inscrito en el partido.

Fuentes de Podemos Perú también indicaron que Daniel Urresti se inscribió en el partido desde noviembre del año pasado, pero este no figura en el registro del JNE. Es decir, el ROP objetó algo de su inscripción, pues otros congresistas se inscribieron por esa fecha de campaña -Omar Chehade lo hizo en diciembre del 2019- y sí figuran como afiliados.

El legislador Robinson Gupioc, colega de bancada de Urresti, refiere en su declaración jurada de intereses que está afiliado a Podemos Perú desde el 22 de noviembre del 2019. Sin embargo, eso no figura en el registro del máximo ente electoral.

