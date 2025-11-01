Elecciones 2026: ¿Que viene ahora tras vencer el límite para definir precandidatos con miras a las primarias?

De acuerdo con la información recolectada por El Comercio, hay alrededor de 60 precandidatos presidenciales que aspiran a ganar sus respectivas internas, de cara a llegar a Palacio de Gobierno el 28 de julio del 2026.

LEE TAMBIÉN | Perú Primero incluye a Martín Vizcarra como precandidato a vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

La inscripción de estas listas fue ante los órganos electorales de las propias agrupaciones. Es decir, fue un trámite interno, el cual recién se debe informar luego a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como máximo hasta el próximo 7 de octubre.

Es por ello que los anuncios de las listas fueron hechos por los propios partidos mediante sus páginas web, sus redes sociales o a través de declaraciones a la prensa. Recién cuando todo ello se informe a la ONPE, habrá un registro público oficial de las listas.

Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que, al tratarse de un proceso de cara a las elecciones primarias, las listas “se presentan ante los comités electorales de las propias organizaciones políticas”.

El vocero añadió que es posible que las agrupaciones tengan una sola lista de cara a esas elecciones primaras. “Puede ser una, dos o tres fórmulas. Eso depende de la organización y de cómo se haya organizado a la interna la agrupación”, dijo en un video difundido por el JNE.

Si bien varias de las agrupaciones tienen una sola lista, hay otras como el Apra donde hay 15 precandidatos, así como Salvemos al Perú con tres o el Partido Morado, Perú Moderno o Primero la Gente con dos.

En esos casos, todo se definirá entre fines de noviembre e inicios de diciembre con el desarrollo de las elecciones primarias, el próximo gran hito en el calendario electoral.

¿Por qué es una fecha clave?

Más allá de la importancia de conocer los nombres de los precandidatos presidenciales, José Naupari, abogado especialista en asuntos electorales, comentó a El Comercio que “formalmente hablando, la etapa que venció este viernes es un tema más de fuero interno”.

“Es la fecha de vencimiento del plazo para que se escriban las candidaturas ante los órganos electorales de los partidos. Recién el 7 de noviembre vence el plazo para que los partidos comuniquen a la ONPE (sus listas de precandidatos) y ahí sí evidentemente vas a tener una publicidad plena".

Las listas de candidatos deberán ser enviadas a la ONPE de cara a las elecciones primarias. (Fuente: El Peruano)

Sin embargo, destacó que la relevancia quizás de la fecha pasa porque ya se podrá “descartar qué partidos políticos no van a presentar, de ninguna manera, fórmulas presidenciales”. En esos casos, las agrupaciones pueden ir solo con candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Por otro lado, indicó que este 31 de octubre también le ofrece al elector “una primera mirada” sobre qué partidos harán uso de la facultada para nombrar a un 20% de sus candidatos al Congreso por la modalidad de “designación directa”. Es decir, nombrar a un número de candidatos sin una elección interna previa y sin que necesariamente estén afiliados al partido".

El abogado José Tello, especialista en Derecho Electoral, remarcó que la forma en que los partidos informarán al público sobre las listas de precandidatos inscritas es un que “no está muy claro” en las normas, ya que solo se habla a de un deber de informar.

“Debemos de tomar en cuenta que en todo lo que es el proceso de las primarias, son elecciones que se llevan a cabo eh dentro de la esfera privada partidaria”, comentó.

Las listas anunciadas también permiten avizorar qué candidaturas pueden terminar siendo declaradas improcedentes. Al ya conocido caso de Martín Vizcarra como candidato a la vicepresidencia de Perú Primero, improcedente por estar inhabilitado, se sumaría el caso de Morgan Quero.

La candidatura presidencial de Morgan Quero por CPP sería improcedente por haberse afiliado al partido luego del 12 de julio del 2024. (Foto: Congreso)

El exministro de Educación de Dina Boluarte fue anunciado por Ciudadanos por el Perú (CPP), partido ligado a Nicanor Boluarte, como precandidato presidencial. Sin embargo, los especialistas coinciden en que ello sería improcedente porque se afilió a la agrupación luego de fecha límite para la inscripción partidaria de futuros candidatos: el 12 de julio del 2024.

“No puede ir. El señor Morgan Quero fue inscrito (como militante) en el primer trimestre de este año. Una fecha que está muy lejos del límite, que fue el 12 de julio del 2024″, comentó José Tello. El partido también ha dicho que iría como candidato al Senado, lo cual sí sería posible bajo la modalidad de invitado.

A diferencia de lo que ocurre si un vicepresidente no es admitido como parte de una fórmula, si Morgan Quero es desestimado como candidato a la presidencia, toda la plancha de CPP se vendría abajo, coincidieron los especialistas.

Lo que se viene

El 7 de octubre, como refirieron los especialistas, es la fecha límite para que los partidos informen a la ONPE sobre sus listas. Por ello, es una fecha que servirá para tener mayor detalles y formalidad respecto a las precandidaturas.

De cara a los siguientes meses, sin embargo, los próximas fechas más importantes del calendario electoral son el domingo 30 de noviembre y el domingo 7 de diciembre.

En la primera fecha, los partidos que harán primarias directas (Apra y Renovación Popular) para elegir a sus candidatos. La primera agrupación tiene 15 precandidatos presidenciales, mientras que la segunda tiene solo uno. El resto de agrupaciones elegirán ese día a sus delegados.

En cambio, el 7 de diciembre es el día que el resto de agrupaciones políticas, que hacen elección mediante delegados, definirán formalmente a todos sus candidatos.

Luego, el martes 23 de diciembre es otro día clave: es la fecha límite para que los partidos y alianzas presentan las solicitudes de inscripción de sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos.

Finalmente, el 11 de febrero es la fecha límite para que el JNE publique las listas admitidas y, pasado el periodo de tachas, el 14 de marzo es la fecha límite para que todos los candidatos queden inscritos.

A la presidencia y al senado

Las reformas hechas para el retorno del Congreso a la bicameralidad hicieron posible que, en el 2026, los candidatos a la presidencia también pueden postular al Senado o la Cámara de Diputados. Se trata de un cambio que los especialistas consideran positivo.

Entre los precandidato presidenciales que han anunciado que también postularán al Senado están Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y César Acuña (APP).

Para José Naupari, "es importante que el presidente de un partido político sea quien lidere la posición dentro de su grupo parlamentario y se comprometan y asuman los pasivos de lo que hace la organización política dentro del Congreso. Eso me parece positivo".

El abogado precisó que si alguno de los que postulan al Senado gana la presidencia, ya no podría asumir un escaño. “Ese fue el debate que se dio en la Comisión de Constitución. La ley expresamente dice que si obtienes la presidencia pierdes la posibilidad de acceder como senador o diputado”, dijo.

Además, consideró que la postulación simultánea como presidente y como senador o diputado también se puede entender como una “estrategia política para arrastrar votos” a la lista congresales del partido.

En la misma línea, José Tello coincidió en que es positivo que se puedan dar ambas postulaciones. “Son personas que, finalmente, si no llegan a ser presidentes, pueden tranquilamente ser electos senadores si el partido pasa la la valla y conserva la inscripción”, dijo.

“Me parece importante que los candidatos presidenciales fortalezcan la elección propiamente congresal. Quieras o no, generan un arrastre importante para tener mayor cantidad de curules, tanto en de senadores como diputados. Es interesante”, apuntó.