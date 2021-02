La ciudadanía espera que los partidos políticos convoquen en sus listas a los mejores cuadros. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Tal como lo viene demostrando este Diario, las agrupaciones políticas postulan candidatos con antecedentes penales y civiles, con multas por manejar ebrios, y ahora añadimos a los que registran deudas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Tras un cruce de información con el historial público de la Sunat, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó que 118 candidatos (110 del Congreso y ocho del Parlamento Andino) postulan con una deuda coactiva que, en total, asciende a S/2′716.020.





(Infografía: Jean Izquierdo Villalobos / El Comercio)





Intereses y moras

Los 10 principales deudores, entre los candidatos al Congreso, acumulan el 67% del monto total. Gustavo Espinoza Soto encabeza este ránking con S/254.198.

Espinoza Soto fue congresista durante el quinquenio 2006-2011 y busca su segundo período en la misma región (Lambayeque) y con el mismo partido (Unión por el Perú). Arrastra la deuda desde el 2000. “En ese tiempo le debía a la Sunat unos 30 mil soles. La fraccioné [la deuda] y pagué un promedio de 28 mil soles. Faltando la última letra, no pagué. Y con todo lo acumulado es como si no hubiera pagado nada”, explicó tras indicar que una de sus propiedades está embargada.

Por el paso de los años, algunos candidatos se despreocuparon. “Entre los años 92 y 94, me hicieron una deuda por 4 mil soles. La verdad es que me despreocupé. Se me ha hecho impagable. Por el paso del tiempo ya debió prescribir, pero no he hecho el seguimiento para levantar la supuesta morosidad”, dijo Óscar Bravo Holguín, candidato por Cusco de Avanza País. Su deuda asciende a S/94.642.

Josefina Cumpa Guerrero, candidata de Acción Popular por Tumbes, registra la segunda deuda más alta, con S/249.313. Cumpa también postuló en el 2020, pero sin éxito. En enero de ese año, este Diario la entrevistó por su deuda, pero tras indicar que consultaría el tema con su contador, no volvió a contestar las llamadas. Este año no pudimos ubicarla. Su deuda se incrementó en más de S/10.000.

Quien tampoco quiso dar muchas explicaciones fue Luis Zambrano Ortiz, que postula con Fuerza Popular en Áncash. “Son deudas por malas acciones”, nos dijo, para luego cortar la comunicación y no volver a contestar nuestras llamadas.

(Infografía: Jean Izquierdo Villalobos / El Comercio)





Juicios y amnistías

Otros postulantes como Rafael Servat, candidato por Lima de Perú Patria Segura que debe S/206.449, han judicializado sus casos. Ricardo Vásquez, candidato del Partido Popular Cristiano por Lima que adeuda S/124.453, alegó que debía pagar una “compensación” por haberse pasado del tope en una facturación. “Estoy esperando una amnistía para poder pagar”, dijo.

Merly Berríos, candidata del Partido Morado por Lambayeque, ha recurrido al Tribunal Fiscal ante un proceso que considera “injusto” porque le exigían facturas de servicios en zonas alejadas donde solo se pueden conseguir boletas. “Se ensañan con nosotros y con los grandes deudores no hacen nada; la Sunat se quiere llevar todo el monto que pagaron por la consultoría”, apuntó.

Eliana Toledo, candidata de Avanza País por Lima, aseguró que se acogió a un régimen para no descontar a sus trabajadores los aportes a la ONP, pero que aún así la multaron. “He tratado de pagar, pero no hay beneficios. Tuve que cerrar la empresa por esa deuda. De llegar al Congreso, voy por la reforma tributaria, una reestructuración tributaria para ser formal”, advirtió.