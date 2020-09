Conforme a los criterios de Saber más

El empresario y exvicepresidente de la República Máximo San Román será el nuevo presidente del partido Contigo, antes llamado Peruanos por el Kambio (PpK), luego de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“He aceptado este inmenso reto y honor y que es en base a merecimientos. Gilbert Violeta y yo fuimos los que convencimos a Pedro Pablo Kuczynski de formar esta agrupación, yo también soy fundador de PpK, que ahora es Contigo”, manifestó en comunicación con El Comercio.

San Román es, hasta el momento, el único que anunció su precandidatura a la Presidencia de la República de la mencionada agrupación.

“Tengo esta oportunidad para ser el próximo presidente del Perú, para mí, por segunda vez”, añadió en referencia a su juramentación como jefe de Estado, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, por el entonces mandatario Alberto Fujimori.

El empresario indicó que su plancha será integrada por una mujer “competente y con experiencia en la administración de salud pública”, en la primera vicepresidencia, y por un ex fiscal “con habilidades comprobadas” en la lucha anticorrupción, en la segunda vicepresidente. Aunque evitó brindar nombres.

“Estamos buscando a los mejores profesionales, vamos a priorizar la salud”, expresó.

El exministro de Trabajo Juan Sheput descartó, en diálogo con este Diario, que vaya a presentarse como precandidato a la Presidencia de la República por Contigo.

“No, en absoluto, me voy a dedicar a apoyar la precandidatura de Máximo San Román, y voy a seguir al frente de mi cargo de presidente de la Comisión Política, ese es mi lugar en este momento”, refirió.

Sheput también adelantó que Contigo no descarta buscar alianzas con otros partidos políticos en los próximos meses.

“No, no lo descartamos, ir en alianza, ese es un esfuerzo superior. Primero queremos consolidar nuestra plancha, hasta ahora Máximo reúne el criterio unánime del partido”, remarcó.

Fuentes de Contigo indicaron a El Comercio que antes de que se defina la precandidatura del empresario hubo un acercamiento con el exministro de Justicia Fernando Olivera y el expresidente del Parlamento Daniel Salaverry. Sin embargo, estas opciones fueron descartadas, luego de que un sector de la dirigencia, entre ellos Sheput, se opusiera.

Contigo ocupó el último lugar con 1.07% (158,120 votos) en las elecciones congresales complementarias de enero último. Sheput, quien fue la cabeza de la lista en Lima, obtuvo 10,549 votos.

San Román fue asesor de PPK al inicio de su gobierno (2016-2018). El empresario recibió al cantante Richard ‘Swing’ Cisneros en Palacio de Gobierno. “Creo que sí he conversado con él, definitivamente, pero no me ofreció nada trascendente porque no es mi campo ni la función que cumplía en ese momento en Palacio de Gobierno”, dijo a este Diario, hace algunas semanas.

