Ningún congresista electo en las elecciones congresales del 2020, una alianza que no rindió frutos en el 2016 (pasó rozando la valla electoral y alcanzó solo cinco escaños), una investigación por lavado de activos que implica a la organización en el Caso Lava Jato, la desaparición del máximo líder en las últimas décadas y disputas internas que se evidenciaron en años recientes. Ese es el prólogo con el que el Partido Aprista Peruano o Apra inicia el nuevo capítulo de su historia política y electoral de cara a los comicios generales del 2021.

Este domingo —bajo la modalidad un militante, un voto— los apristas elegirán a la fórmula presidencial y a los aspirantes al Congreso que los representarán en la contienda de abril próximo. En cuanto a precandidaturas a la máxima encargatura del Estado hay tres opciones: la excongresista y exministra Nidia Vílchez, el economista Juan Carlos Sánchez y el escritor y bachiller en Química Rafael Zevallos.

Los precandidatos presidenciales, con los que conversó El Comercio, coinciden en que el proceso de elecciones internas se realiza con fraternidad, transparencia y con una cancha plana. Afirman, cada uno dice representar una oportunidad para el resurgimiento del Apra a través de la renovación de cuadros y unidad de la militancia. Sus expectativas rumbo a la contienda del 2021 son positivas pese a los recientes reveses electorales del partido de la estrella.

En un contexto de pandemia por el coronavirus, Vílchez, Sánchez y Zevallos han hecho campaña interna mediante visitas a las bases de distintas regiones de país, pero sobre todo con reuniones virtuales por Zoom y mensajes a través de grupos de Whatsapp o redes sociales. El padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indica que son 216.370 los afiliados a la agrupación.

Campaña nivelada

Según Vílchez, si bien algunos dirigentes pueden tener candidatos predilectos, finalmente “la militancia misma, que va a expresar su voto, es la que manda”. Sin embargo, añade: “En esta elección hay fraternidad, alegría, entusiasmo de nuestros compañeros”.

“En términos generales, la competencia interna es muy fraterna, se lleva en muy buenos términos”, indica Zevallos.

Por su parte, Sánchez Montes de Oca refiere que el proceso interno es transparente, pero reclama que durante recorridos por distintas ciudades ha encontrado falta de activación de las bases e incluso inexistencia de locales partidarios. “Unos son más proclives a la dirección nacional. Y nosotros estamos en oposición total a la dirección nacional. No existe partido en los sitios a los que he ido, hay locales cerrados. Eso automáticamente me convierte en oposición, porque no veo ningún tipo de trabajo político”, sentencia.

Vílchez tiene como ejes de un eventual gobierno garantizar la educación de calidad, salud, inversión social y productiva, lucha contra la desnutrición crónica infantil y la generación de empleo. Zevallos apuesta por retomar la conducción política del país para recuperar la estabilidad, poner en valor proyectos de inversión pública y privada, promover a las PYME, respaldar emprendimientos, el desarrollo de la innovación tecnológica e investigación científica. Sánchez ofrece luchar contra la corrupción y restructurar el Estado.

Nidia Vílchez, precandidata presidencial del Apra, estuvo el fin de semana pasado en Trujillo. (Foto: Nidia Vílchez / Facebook)

Rafael Zevallos, precandidato presidencial del Apra, durante una visita a Ayacucho. (Foto: Rafael Zevallos / Facebook)

Juan Carlos Sánchez, precandidato presidencial del Apra, compartió esta imagen de una reunión el último miércoles en La Victoria. Recientemente, estuvo en Cajamarca. (Foto: Juan Carlos Sánchez Montes de Oca / Facebook)

‘Vota por mí’

Nidia Vílchez es una de las cuatro precandidatas presidenciales rumbo al 2021 en un universo de postulantes dominado por los varones. De ganar las internas, podría ser la segunda mujer en ser candidata presidencial del Apra; la primera fue Mercedes Cabanillas en 1995. En 1990 fue electa diputada regional; en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), fue congresista y ministra de los sectores Mujer y Vivienda. En el 2011 tentó la reelección, pero no lo logró. Tampoco tuvo éxito al postular al gobierno regional de Junín en el 2014 y nuevamente al Parlamento en el 2016 y 2020.

¿Por qué los apristas tendrían que votar por ella este domingo? “Pongo a consideración de la militancia mi formación política, que la debo al Apra. Sumo mi formación profesional y la experiencia en ejecución en el Estado, desde una mirada de los gobiernos regionales. Fui diputada regional en la región Andrés Avelino Cáceres [1990], congresista de la República y ministra de Estado. Mi especialidad es de gestora pública, soy consultora en gestión pública y docente universitaria”, responde ante la consulta de este Diario.

Para Zevallos, la actual campaña electoral se da en el contexto referido al fin de un ciclo y el inicio de otro nuevo en términos económicos, sociales y políticos. No solo para el país, precisa, sino también para los partidos. Por ello afirma encarnar un nuevo mensaje y, a su vez, ser un nuevo mensajero. Además, clama: “Necesitamos refrescar la política nacional con nuevas apuestas”.

Según Infogob, él no ha participado en anteriores procesos electorales. Es autor del libro “Del antiimperialismo al poscapitalismo y el APRA”, editado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es hermano de Marco Zevallos, exregidor de Lima en la gestión de Susana Villarán y actual precandidato del Partido Morado al Congreso. “Hay un ciclo que se está terminando en el país, y naturalmente hay un desgaste de quienes han sido los actores y protagonistas de ese ciclo dentro del Apra y fuera también. No le alcanza solo al Apra, sino a la política nacional”, refiere.

A su turno, Sánchez dice —también— representar el cambio, un nuevo ciclo dentro del Apra, una opción diferente “ante tanto candidato improvisado que veo que solamente ve en el Estado un botín”.

Es economista, docente universitario, milita en el Apra hace casi 40 años, fue secretario de las juventudes del partido en 1983, ha sido asesor y jefe de Participación Ciudadana en el Congreso entre el 2001 y 2011 y en el 2016 postuló sin éxito al Parlamento. “El partido quiere cambio, están cansados de todo lo existente. Están apostando por la renovación total”, asevera.

Perspectivas sobre el partido

Si de tendencias dentro del Apra se trata, Nidia Vílchez dice ser “Hayista de principios”. Explica que ello implica apostar por la justicia social, así como garantizar el empleo, educación y salud teniendo a las personas como centro.

Juan Carlos Sánchez también afirma ser “Hayista”, en referencia al fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, pero de “izquierda democrática”.

Zevallos sostiene que es, a secas, “aprista”. Y es que afirma que quiere continuar con el legado de la organización política, y representarlo. “Hay una experiencia política de la organización que está por cumplir 100 años, una experiencia de dos gobiernos, una experiencia de su militancia, un conocimiento de la realidad, dado el alcance nacional de la organización”, detalla.

Los precandidatos, además, no son ajenos a la realidad del partido frente a la ciudadanía. En esa línea, consideran que las elecciones del 2021 son una oportunidad para el Apra y señalan confiar en buenos resultados.

Vílchez expresa que la unidad y renovación es el grito de la militancia actualmente. “Soy consciente de que venimos de un revés importante cuando fue candidato el presidente Alan García. Sin embargo, tenemos la suficiente capacidad para poder hacer ese análisis introspectivo y luego plantear al país un Apra unido, una nueva generación del Apra y una nueva representación del Apra, sin injerencia de nadie en particular”, apunta.

Nidia Vílchez y Juan Carlos Sánchez, precandidatos presidenciales del Apra, dicen ser "Hayistas", en referencia al fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. (Foto: Leandro Britto / GEC)

Zevallos cree que las elecciones generales no solo son una oportunidad para el partido, sino que son trascendentes para que el país siga adelante y retome la conducción política tras las constantes crisis del presente quinquenio. Así, arguye que ante el desgaste a nivel nacional y partidario, se requiere “un nuevo ciclo” y una “renovación responsable”.

“Más que confiar, tengo la seguridad de ganar las elecciones generales del próximo año. Una organización como la aprista, de alcance nacional, próxima a cumplir 100 años de existencia, no puede aspirar a otra cosa que no sea conducir los destinos del país”, advierte.

¿Cómo sacar al Apra del hoyo electoral? Sánchez responde que recuperando a las bases: “Juntando el partido con la base social aprista, que en este momento está totalmente desligada. No existe un trabajo político de acercamiento entre la base social aprista y el partido”.

Añade que los comicios del 2021 se convertirán en una oportunidad para la agrupación siempre y cuando se dé esa unión y exista una “renovación total”. “Nosotros hablamos de un nuevo ciclo, la aparición de nuevos dirigentes. Esa es nuestra posición”, concluye.

La visión dirigencial

El excongresista y actual secretario general institucional del Partido Aprista, Elías Rodríguez, reconoce que son momentos difíciles no solo para la agrupación, sino para todo el país, que ha tenido cuatro presidentes en el presente período gubernamental. Agrega a ello la desafección ciudadana por los partidos.

Sin embargo, considera que todas las elecciones son una oportunidad. En este caso, afirma que los candidatos de su partido corresponden a nuevos cuadros, puesto que algunos otros han optado por aguardar los comicios municipales y regionales del 2022.

Elías Rodríguez, excongresista, es actual secretario institucional del Partido Aprista Peruano. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

“Hoy se ha abierto una línea de gente totalmente novel en la experiencia de poder asumir un cargo. Esperamos que tengamos alguna alternativa, lo vamos a buscar, a luchar. En definitiva, tanto las elecciones del 2021, como 2022, para nosotros resulta ser un escenario difícil, pero al mismo tiempo una oportunidad para sacar de estas flaquezas alguna fortaleza”, admite.

Un reparo particular que señala para las elecciones internas, y con el que coinciden los precandidatos presidenciales, es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya determinado como centros de votación principalmente a capitales de provincias de distintas regiones. Ello implica, alegan los apristas, que militantes de distritos alejados no puedan ejercer su voto. Por ejemplo, en la región Cusco hay un solo local de votación ubicado en la capital.

Consultado al respecto por este Diario, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señaló que para las elecciones internas de los partidos se han establecido locales de votación en locales de 171 de 198 provincias del país. “Hemos definido 377 locales de votación y 2.802 mesas de sufragio. Todo lo hemos coordinado con los órganos electroales centrales de los partidos políticos. No ha sido posible, presupuestalmente, instalar más mesas de sufragio. Tanto se ha coordinado, que hemos elaborado 56 tipos de cédulas de sufragio. Todo el material. Entiendo la molestia, pero deben comprender que es imposible colocar mesas en todos los distritos”, manifestó, agregando que el 95% de los electores vota en su provincia o provincia vecina.

Posiciones ante la reciente crisis política

Este Diario consultó también con los precandidatos presidenciales apristas sus posturas respecto a la reciente crisis política en el país.

1. ¿Estuvo de acuerdo con la vacancia de Martín Vizcarra?

Nidia Vílchez: No tenemos una bancada en el Congreso. Exigimos desde afuera la renuncia de Vizcarra. El Congreso tomó su decisión, pero después tomó otras decisiones y puso al país en una crisis política que, felizmente, se pudo ahora aliviar.

Rafael Zevallos: Fue una decisión política. El señor Vizcarra tenía que irse, no estaba a la altura del cargo.

Juan Carlos Sánchez: Constitucionalmente, se cumplió un procedimiento, como también fue la nominación de Merino y su renuncia, y lo que estamos viendo hoy con Sagasti. En términos constitucionales, se han cumplido los procedimientos. Si a algunos no les gusta o no estén de acuerdo, es su interpretación.

2. ¿Cómo evalúa la actuación del Congreso?

Nidia Vílchez: Muy preocupante. Este Congreso, que complementa un período, refleja intereses personales, mas no intereses de país. Hemos visto que con mucha vehemencia se sustentó la vacancia. Vizcarra no quiso renunciar y el Parlamento tomó su decisión. Lo más preocupante es que luego hubo indecisiones, idas y venidas.

Rafael Zevallos: Uno de los problemas más graves que tenemos es el de la falta de educación política, de entendimiento político. No aceptamos que la política es acuerdos, ceder posiciones, negociar. Como no hay educación política, todo alrededor de lo que se pueda negociar termina siendo sospechoso.

Juan Carlos Sánchez: Este Congreso es un producto de Martín Vizcarra. La inestabilidad política en el país la ha generado Martín Vizcarra. La elección de Merino cumplió con todos los requisitos constitucionales, porque nadie forzó a Martín Vizcarra a que renunciara y dejara Palacio. Posteriormente, la renuncia de Merino por presión social. Y ahora tenemos a Sagasti bajo el mismo procedimiento constitucional.

Los precandidatos presidenciales del Apra también se pronunciaron sobre la reciente crisis política del Perú. (Fotos: Alessandro Currarino / EFE / Hugo Pérez)

3. ¿Qué sensación le deja el corto gobierno de Manuel Merino?

Nidia Vílchez: Violencia y dos muertes innecesarias. Jóvenes que salieron a las calles a mostrar su desazón y no apoyo a Vizcarra o Merino, sino su desazón por los que toman decisiones en el país y llevan al caos, a una crisis política. Si miramos la parte positiva, qué bueno que los jóvenes hayan salido y puedan involucrarse en la política y tomar decisiones, no que otros tomen otras decisiones con el voto que uno da en su momento para elegir a sus autoridades.

Rafael Zevallos: Se le complicaron las cosas al señor Merino y no tuvo el expertise o la oportunidad de poder resolver la situación que se presentó. Pero actuó bien políticamente, antes de agudizar la crisis presentó la renuncia.

Juan Carlos Sánchez: Debió ser mucho más drástico, tomar decisiones mucho más efectistas. Pero él, cuando dio su discurso ante el Congreso, perdió una gran oportunidad de marcar la diferencia. Debió haber clarificado por qué vacaron a Martín Vizcarra, mencionar los casos de corrupción en los que está involucrado.

4. ¿Qué espera del gobierno de Francisco Sagasti?

Nidia Vílchez: Lo conozco, ha sido mi profesor en Centrum Católica. Confío que a sus 76 años cierre su vida política haciendo bien al país. Sin embargo, la última decisión que ha tomado contra la Policía Nacional no dice eso. Requerimos fortalecer las instituciones, que en estos ocho meses de gobierno recuperar la economía de las familias, recuperar este año perdido en la educación de nuestros hijos, y que los jóvenes que han dejado de trabajar y estudiar vuelvan a proyectar su vida. Confío en que puedan tomarse buenas decisiones, pero estaremos vigilantes, como en este caso de maltrato a la Policía Nacional.

Rafael Zevallos: Esperemos que con su designación se conduzca a una transición ordenada el 28 de julio. Le podemos pedir cuidar la caja fiscal, mantener los esfuerzos por adquirir la vacuna contra el coronavirus y proveer a los órganos electorales de los recursos económicos suficientes.

Juan Carlos Sánchez: Que cumpla su proceso de transición, que lleve a cabo elecciones limpias. Pareciera ser que lo que uno estaba esperando comienza a enturbiarse con esta decisión de pasar al retiro a policías. Esta poda parece que tuviera una connotación política.

5. ¿Debe Martín Vizcarra postular al Congreso?

Nidia Vílchez: Se quiere encubrir con una candidatura para no responder o decir que es un perseguido político. Que responda ante la fiscalía y el Poder Judicial por los millones que habría recibido de coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Rafael Zevallos: Es una decisión que le corresponde a él. En democracia, las cosas se resuelven por mayoría y con los votos de la ciudadanía.

Juan Carlos Sánchez: Él indicó que los congresistas tenían denuncias penales. Y ahora van a poner a un nuevo congresista que tiene denuncias.

