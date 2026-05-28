El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que recibió 726 preguntas ciudadanas como parte de la campaña “Pregúntale y decide”, dirigidas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quienes participarán del debate electoral programado para este domingo 31 de mayo.

Según detalló el organismo electoral, 630 preguntas fueron validadas y pasarán al proceso de selección para definir cuáles serán planteadas a los candidatos presidenciales durante el encuentro.

Las consultas enviadas por la ciudadanía estuvieron centradas principalmente en temas de educación y salud, que representaron el 31.7 % del total. Muy cerca se ubicaron las preguntas relacionadas con economía, empleo y reducción de la pobreza, con un 31.6 %.

Preguntas ciudadanas.

En tanto, los temas vinculados a seguridad ciudadana alcanzaron el 18.7 %, mientras que las consultas sobre fortalecimiento democrático y derechos humanos representaron el 17.9 %.

El JNE destacó además el alcance nacional de la campaña, al precisar que se recibieron preguntas provenientes de las 25 regiones del país. Del total de participantes, el 57 % correspondió a ciudadanos de Lima.

Para el debate presidencial se escogerán finalmente cuatro preguntas ciudadanas, una por cada bloque temático, que deberán ser respondidas por ambos candidatos.