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Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el 31 de mayo. (@gec)
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el 31 de mayo. (@gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que recibió 726 preguntas ciudadanas como parte de la campaña “Pregúntale y decide”, dirigidas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quienes participarán del debate electoral programado para este domingo 31 de mayo.

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