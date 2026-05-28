Resumen
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que recibió 726 preguntas ciudadanas como parte de la campaña “Pregúntale y decide”, dirigidas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quienes participarán del debate electoral programado para este domingo 31 de mayo.
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