El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aseguró este miércoles que todos los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial “están absolutamente capacitados” para asumir sus funciones. Así lo afirmó en declaraciones a la prensa tras jurar nuevamente al cargo, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, luego de ser ratificado por la presidenta Dina Boluarte.

“Todos los miembros del Gabinete están absolutamente capacitados para llevar adelante la función que se les ha encomendado. Eso de que no haya cuadros me parece una opinión muy discutible y creo que no se aplica en ningún caso de ninguna manera a ningún ministro”, señaló Schialer.

Eduardo Arana juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte. (Foto: GEC)

Estas declaraciones surgen luego de que la presidenta Dina Boluarte tomara juramento a un nuevo Gabinete Ministerial. Eduardo Arana, extitular del Ministerio de Justicia, asumió la presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien renunció el martes por la noche. En el Congreso, varios legisladores y partidos han expresado su rechazo a los recientes cambios en el Ejecutivo.

Una de las bancadas críticas ha sido Podemos Perú, que anunció que no otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete. En un comunicado, señalaron que esta conformación es el resultado de una “vergonzosa repartija política”.

Consultado por esta postura, Schialer pidió prudencia antes de emitir opiniones: “Lo que primero hay que hacer es ver qué se plantea. Luego uno tiene toda la legitimidad, siendo político o de cualquier bancada, para opinar a favor, en contra o abstenerse. Este comunicado de Podemos refleja, sin duda, la posición política de esa agrupación. Pero, con todo el respeto que se merecen los señores miembros del Congreso, yo los invito a que escuchen primero al premier Arana, escuchen cuál es su plan de gobierno y luego tomen una decisión”.