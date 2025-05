Congresistas de diversas bancadas, así como partidos políticos, han expresado sus críticas contra Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien renunció este martes al cargo antes de que se evaluaran las mociones d censura en su contra.

“Lamentablemente la presidenta no ha entendido el mensaje. No es consciente de la realidad en la que vive. Creo yo que la burbuja en la que la han puesto estos mismos personajes no la han hecho entender que, lo que se buscaba en este momento de crisis del Ejecutivo era contar con nuevas ideas, con nuevos rostros”, dijo Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular.

Pese a sus críticas, el portavoz de su bancada evitó adelantar alguna posición firme a favor o en contra de otorgarle la confianza a Arana.

“Renovación Popular estuvo promoviendo hasta una censura contra el señor Arana por la poca efectividad del sistema penitenciario y seguridad del país. Vamos a evaluar, no quiero adelantar ninguna opinión pero sí creo que es una mala imagen y una oportunidad perdida del Ejecutivo”, comentó.

Podemos Perú en bloque emitió un comunicado confirmando que no otorgarán el voto de confianza al gabinete porque no hay “garantía en un ministro al que se le escapan los presos de las cárceles”.

#COMUNICADO|🚨 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐔́ 𝐍𝐎 𝐎𝐓𝐎𝐑𝐆𝐀𝐑𝐀́ 𝐄𝐋 𝐕𝐎𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐋 𝐆𝐀𝐁𝐈𝐍𝐄𝐓𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄𝐂𝐄𝐑 𝐔𝐍 𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎.

Magíster

José Luis Luna M.

José Luis Luna M.

S. G. de Podemos Perú

“Hacemos un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso para dejar de lado las diferencias y llegar a consensos para establecer un gobierno transitorio”, indicaron.

Acción Popular, en un comunicado del partido y de la bancada en conjunto, lamentó que Boluarte haya ratificado al gabinete que no ha tenido resultados pese a que la sociedad y comunidad política y empresarial exigían “un verdadero cambio”.

“La presidenta ha optado por encerrarse en su reducido entorno político priorizando agendas personales -como su próximo viaje al Vaticano- en lugar de asumir con responsabilidad el mandato de convocar un gabinete de transición y salida que l devuelva al país la esperanza y la gobernabilidad”, señalan.

Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, adelantó que su voto será en contra del gabinete de Eduardo Arana, y advirtió que este primer ministro tiene las credenciales para obtener el respaldo de las “bancadas oficialistas de Dina” con las que dijo que hay un cogobierno.

Un premier vinculado a los Cuellos Blancos y que, en su labor como Ministro de Justicia y DDHH, promovió "el debate" de la salida del Perú de la CorteIDH, y cuyas opiniones como sector irónicamente eran en contra de los derechos humanos. Además jamás se opuso a las leyes pro…

“Un premier vinculado a los Cuellos Blancos y que, en su labor como Ministro de Justicia y DDHH, promovió ‘el debate’ de la salida del Perú de la Corte IDH, y cuyas opiniones como sector irónicamente eran en contra de los derechos humanos. Además jamás se opuso a las leyes pro crimen o pro delincuencia”, criticó.