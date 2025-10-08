Los cancilleres de Perú y Ecuador celebrarán en Quito la XVII Comisión de Vecindad Peruano–Ecuatoriana (CV), mecanismo binacional creado en los Acuerdos de Paz de 1998, este jueves 9 de octubre.
El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialer, llegó a Quito para participar en el evento, que se realizará en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.
Newsletter Mientras Tanto
Se prevé que ambas delegaciones aprobarán el Plan de Acción de Quito, el cual pone en marcha 53 compromisos binacionales vinculados a los principales asuntos en la relación bilateral.
Así, están los comités binacionales de gestión integrada de recursos hídricos por cada una de las nueve cuencas transfronterizas, el fortalecimiento de la seguridad en la zona fronteriza, además de la promoción de los derechos de poblaciones vulnerables, y el avance en la atención médica por telesalud en la cuenca del río Napo.
LEE MÁS: Canciller evita mencionar si habrá más renuncias de ministros para ser candidatos: “Preferiría no especular”
Asimismo, en el marco de este mecanismo, se pasará revista al cumplimiento del Plan de Acción de Lima, aprobado el 21 de junio de 2024.
Entre los logros alcanzados se debe destacar la celebración de la II reunión de la Comisión Mixta de la lucha contra la minería ilegal y la aprobación de un curso de acción binacional para enfrentar este flagelo.
LEE MÁS: Canciller afirma que el tema del puerto de Chancay y Donald Trump “ya ha sido superado”
Del mismo modo, la reactivación de los Comités de Frontera Loja–Piura y El Oro–Tumbes, las visitas técnicas a los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) para identificar oportunidades de mejora en su operatividad, y el impulso de emprendimientos sostenibles de actividades productivas claves, como la pesca.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El portavoz de Dina Boluarte no podrá salir del país hasta julio de 2026: los argumentos de la resolución judicial por el Caso Qali Warma
- Dina Boluarte a transportistas: “Los vamos a atender, no nos hacemos los ciegos y no los miramos de costado”
- Morgan Quero: “Confunden libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insultos la investidura presidencial”
- Congreso: Tomás Gálvez participará en mesa de trabajo sobre seguridad en el sector transporte
- TC ordena reponer a juez supremo destituido por la JNJ por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto
Contenido sugerido
Contenido GEC