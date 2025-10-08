El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, participará en la mesa de trabajo convocada para este jueves 9 de octubre en el Congreso de la República en la cual se evaluará la crisis de inseguridad que afecta al sector transporte, tras protestas y paros por parte de trabajadores de este rubro en los últimos días.
El titular del Parlamento, José Jerí, había cursado invitación a Gálvez para que acuda a la tercera mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana programada para este jueves a las 8 a.m.
En respuesta, el fiscal de la Nación interino designado tras la suspensión de Delia Espinoza informó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, que acudirá al evento.
Asimismo, que contará con la compañía de Fany Quispe Farfán, coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada; Octavio Tello, coordinador de fiscalías penales de distritos fiscales A y B; César Enríquez Gutiérrez, gerente general del Ministerio Público; y Ana María Velarde Roa, secretaria general de la Fiscalía de la Nación.
Esta mesa de trabajo, con la participación de Tomás Gálvez, se realiza en respuesta a las protestas que se han registrado en el sector transporte por las constantes amenazas, extorsiones y asesinatos que han sufrido los choferes.
La mas reciente manifestación fue el paro de transportistas que se registró este lunes 6 de octubre y que dejó sin unidades de transporte público a un gran sector de la ciudadanía en Lima y el Callao.
