Erasmo Reyna: Jorge Barata desconocía que el dinero de la Caja 2 era ilícito El ex abogado de Alan García, Erasmo Reyna, quien participó del interrogatorio a Jorge Barata, reiteró que el ex presidente no le solicitó dinero a Odebrecht.

