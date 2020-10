Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros

Martes 6 de octubre en declaraciones a la prensa en Ventanilla

“Lo que se está planeando es que las clases sean presenciales […] Se supone que, hasta el mes de marzo, si se dan todos los pronósticos, los anuncios que vienen haciendo los laboratorios, la gran mayoría de profesores, de los docentes estará estarán vacunados [contra el COVID-19] para que puedan dar clases”.



Esta afirmación es imprecisa

Aunque recientemente el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha indicado que “hay esperanzas” de que para fines de este año se pueda contar con una vacuna contra el coronavirus, la misma entidad ha advertido que, el mejor escenario que maneja, es que la primera llegada masiva de las dosis a diversos países se dé a mediados del 2021.

“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, subrayó la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, el 9 de setiembre último en una sesión de preguntas y respuestas con internautas a través de las redes sociales, según informó la agencia EFE.

Swaminathan, incluso, estimó que la vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles para la población en general en dos años.

La exministra de Salud Patricia García- al ser consultada sobre la declaración de Martos- afirmó que el gobierno está “jugando al filo de la navaja”, al afirmar que en marzo “la gran mayoría de profesores” habrá recibido la vacuna, cuando solo hay un 50% de posibilidades de que al primer trimestre de 2021 “podamos llegar con 10% o 20%” de la producción de dosis COVAX, iniciativa de la OMS a la que está suscrita el país.

García, en diálogo con RPP Noticias, dijo que las autoridades están siendo “sobre optimistas” y que eso le preocupa, debido a que puede llevar a que se relajen las medidas y la ciudadanía se descuide.

El presidente Martín Vizcarra, durante una entrevista en “Punto Final”, también dijo que, en el primer trimestre del próximo año, el Perú contará con la vacuna “con toda seguridad”, lo que este Diario también calificó de “engañoso”.

La propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti- en una entrevista que brindó a Canal N el 22 de julio- consideró que sería “muy precipitado” afirmar que la vacuna contra el coronavirus estará lista para el primer trimestre de 2021.

“No creo que sea [durante el primer trimestre del próximo año], o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y un poco precipitado el primer trimestre, muy probablemente va a ser mediados o avanzado el otro año”, refirió.

