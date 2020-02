Un informe membretado de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue encontrado ayer por los fiscales del equipo especial Lava Jato en el allanamiento al local del partido político Fuerza Popular.

Según se lee en el documento, se trata de un informe pericial contable al partido que lidera Keiko Fujimori, emitido el 27 de diciembre del 2016. Este se hizo a solicitud de la fiscal de lavado de activos María del Pilar Peralta, quien antes tenía a su cargo el caso de los presuntos aportes ilícitos a la agrupación.

El documento lleva un sello con el nombre de Walter Tello Bedriñana, quien es identificado como perito contable y coronel de la PNP. El informe no tiene la firma de Tello.

El escrito muestra resultados favorables para el partido político. “Fuerza Popular ha entregado documentación sustentatoria de los ingresos y gastos correspondientes a los períodos del 2011 al 2015, estando registrados en sus respectivos libros contables [...]”.

También se lee que el partido “ha realizado 10 actividades proselitistas durante los años 2010 y 2011” y que por dos eventos recibió el importe de S/1’932.179 y por ocho de ellos US$1’212.663,47.

El allanamiento realizado ayer fue ordenado por el juez Víctor Zúñiga Urday el 31 de enero, con el objetivo de encontrar información vinculada a la campaña del 2016 de Keiko Fujimori.

El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que en las primeras horas de la diligencia se halló documentación relacionada a la campaña del 2011, por lo que solicitó una ampliación del allanamiento.

Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, señaló que el informe encontrado debe ser corroborado. “[...] Lo que está pendiente es corroborar”, dijo a Canal N.

Consultado por la obtención del escrito, indicó que no está prohibido conseguir una copia simple de la documentación. “Lo que hay que hacer es corroborar”, insistió.

—Pronunciamiento—

Mientras el equipo especial continuaba con el allanamiento, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Keiko Fujimori, quien está recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, consideró que la diligencia es un “acto excesivo y arbitrario”.

“Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez [un local de] Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo”, dijo.

“Esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”, agregó.

—Apelación—

Solicitud

El fiscal José Domingo Pérez solicitó ayer al juez Víctor Zúñiga que rechace el recurso de apelación de la defensa de Keiko Fujimori contra la orden de prisión preventiva por ser presentada fuera del plazo de ley. Pidió que la apelación se declare inadmisible y consentido el fallo que ordena la cárcel preventiva.

Respuesta

En su Twitter, la abogada Giulliana Loza señaló que el juez le dijo que “no había problema en que [la apelación] sería admitida” por haber estado “dentro del horario y día permitido”.

—El caso de Fuerza Popular—

1. En el 2017 se allanaron locales de Fuerza Popular

En diciembre del 2017, el fiscal José Domingo Pérez ejecutó una orden de allanamiento en dos locales de Fuerza Popular: uno ubicado en el Centro de Lima y otro en Santiago de Surco. En ese entonces, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la medida. El fiscal advirtió que habrían indicios de doble contabilidad en FP.

2. ¿Cuál es la situación de Fuerza Popular en la investigación?

El año pasado, Fuerza Popular fue incorporada como persona jurídica a la investigación por presunto lavado de activos, tras un pedido del fiscal José Domingo Pérez. Este fue aprobado por el juez Víctor Zúñiga. Con esta medida, el fiscal del equipo especial podrá solicitar la disolución o suspensión del partido político.

3. ¿Por qué la fiscalía solicitó incluir a FP en el caso?

De acuerdo con la tesis fiscal, el partido Fuerza Popular habría sido instrumentalizado para los presuntos actos ilícitos que se le imputan en la investigación por los supuestos aportes ilícitos. En su resolución, el juez Víctor Zúñiga requirió a la organización política que designe a un apoderado judicial para el caso.

4. ¿En qué etapa se encuentra la investigación?

La investigación estaría por concluir en las próximas semanas, de acuerdo con los cálculos del equipo especial. En marzo tendría que finalizar el caso de presunto lavado de activos. Después la fiscalía presentaría su acusación contra Keiko Fujimori y otros investigados. La pesquisa está a cargo del fiscal José Domingo Pérez desde el 2017.