El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este sábado un reajuste salarial para el personal del Servicio Diplomático del Perú, a través del Decreto Supremo N.º 250-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

La disposición aprueba la nueva escala remunerativa para los diplomáticos en actividad, la cual duplicará los sueldos base vigentes desde hace más de diez años.

Según el texto legal, las nuevas remuneraciones serán otorgadas mensualmente, son pensionables y estarán sujetas a las cargas sociales y tributarias correspondientes. Además, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF actualizará los montos de manera automática en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Nueva escala salarial del Servicio Diplomático del Perú:

Embajador: S/ 20 000

S/ 20 000 Ministro: S/ 18 000

S/ 18 000 Ministro Consejero: S/ 16 000

S/ 16 000 Consejero: S/ 14 000

S/ 14 000 Primer Secretario: S/ 12 000

S/ 12 000 Segundo Secretario: S/ 10 000

S/ 10 000 Tercer Secretario: S/ 8 000

Cancillería aplicará incremento de hasta 100 % en remuneraciones de diplomáticos desde diciembre.

El incremento representa un aumento de entre 85 % y 100 % respecto a los sueldos establecidos en 2015 mediante el Decreto Supremo N.º 354-2015-EF, que fijaba remuneraciones entre S/ 10,600 para embajadores y S/ 5 300 para terceros secretarios.

Escala anterior (según el D.S. N.º 354-2015-EF, vigente hasta 2025):

Ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República (SDR) del año 2015.

Esta norma, emitida en 2015, establecía que la Remuneración por Categoría del SDR era el único concepto económico que percibían los funcionarios diplomáticos en actividad.Con la nueva disposición, se mantiene ese principio, pero el MEF precisa que ya no se otorgarán bonos ni asignaciones adicionales, con el objetivo de simplificar y transparentar la política de ingresos del sector exterior.

El MEF precisó que el reajuste se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que significa que no se requerirá financiamiento adicional del Tesoro Público. Sin embargo, la norma no especifica si se efectuarán reasignaciones internas o ajustes presupuestales dentro de Cancillería para cubrir los nuevos montos.

En su única disposición complementaria, el decreto deroga el artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N.º 354-2015-EF, con lo cual queda sin efecto la escala salarial vigente durante la última década. La nueva política entrará en vigor a partir del 15 de diciembre de 2025 y marcará un cambio sustancial en la estructura de ingresos del Servicio Diplomático, un cuerpo de alta especialización que representa al Perú en el exterior.

Entre los beneficiarios se encuentran los funcionarios diplomáticos de todas las categorías, incluyendo al primer secretario David Gómez Boluarte, hijo de la expresidenta Dina Boluarte, quien pasará a percibir S/ 12, 000 mensuales, sin incluir las bonificaciones adicionales que corresponden a su cargo.