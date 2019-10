El presidente Martín Vizcarra conversó unos minutos con este Diario antes de que despegara el avión que nos trasladó hacia Lima desde Satipo, donde ayer inauguró el centro educativo inicial de la comunidad Cana Edén y obras de mejoramiento en la carretera Mazamari-Satipo-Cubantía.

—¿Por qué ha decidido mantener al ministro Jorge Meléndez en el Gabinete, pese a los cuestionamientos por presuntamente haber recomendado a la madre de su hijo para un puesto de trabajo en el Congreso?

Porque, como usted dice, es [un] cuestionamiento. No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente. Sin embargo, estamos llanos a la investigación y, si esta deriva en una denuncia, inmediatamente tomaremos acciones, pero hasta ahora no hay una denuncia sustentada al respecto.

—Hay quienes reclaman que no haya tenido la misma reacción en los casos de los exministros Carlos Bruce y Salvador Heresi, de quienes deslindó y fueron separados del Gabinete.

No. No quisiera hablar de hechos anteriores, pero en esos casos sí había ya investigaciones formales en el Ministerio Público. Entonces, usted misma como periodista puede hacer la comparación y ver que son casos completamente diferentes. Nosotros somos estrictos para las investigaciones. Si hubiera un sustento, inmediatamente tomaríamos la decisión. [Fuentes del Ministerio Público dijeron a este Diario que en el caso de Heresi no se le abrió investigación por su audio con César Hinostroza, que motivó su salida del Gabinete, por considerar que no había mérito suficiente].

—¿Qué impresión le deja el audio difundido por este Diario sobre una conversación entre Hinostroza y Jacques Rodrich, esposo de Cecilia Chacón?

Creo que es el audio número 558 del exmagistrado Hinostroza. Entonces, como todos ellos, hay que analizar, investigar y ver las implicancias que corresponden. Ya es frecuente que el exmagistrado haya conversado y coordinado acciones con diferentes actores del mundo político, judicial y empresarial.

—¿Para usted ese audio refuerza todavía más un presunto vínculo entre Hinostroza y Fuerza Popular?

Hay sustento que así lo manifiesta. Pero queremos ser cuidadosos y no hacer un juicio de valor, que el Ministerio Público defina la situación.

—Ha dicho que será respetuoso de lo que resuelva el TC sobre la demanda competencial por la disolución Congreso; sin embargo, la procuraduría de la PCM denunció al señor Olaechea. ¿No hay allí una incoherencia, pues por un lado dice “respetaremos la decisión del TC”, y por el otro cuestionan que se haya presentado este recurso?

No cuestiono que se haya presentado, cualquier ciudadano puede presentar, háganlo, y el Tribunal Constitucional, si cree que es oportuno, tiene que dar su opinión. Lo que nosotros hemos observado es que el señor Olaechea firme el documento con un cargo que no ostenta.

—¿Es la única observación?

Es la única observación. Él debería haber presentado el documento, pero firmado como presidente de la Comisión Permanente. No puede nadie arrogarse un cargo que no tiene. ¿Puede preguntar? Por supuesto, como cualquier ciudadano, lo que observamos es que tiene que suscribir el documento con el cargo que tiene.

— Para el exprocurador Antonio Maldonado, debió ser la fiscal de la Nación quien investigue de oficio a Olaechea por este caso y no el Ejecutivo porque son parte en la controversia.

Ustedes saben que las procuradurías no son parte del Ejecutivo, son representantes del Estado Peruano, como tal ellos tienen la autonomía y la independencia de presentar las denuncias que crean convenientes.

—¿Qué temas priorizará el plan de trabajo que presentarán la próxima semana?

Este es un gobierno que desde que asumió su mandato, en marzo del 2018, se sostiene en cinco ejes: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización para el desarrollo. Sobre estos ejes, que no cambian, habrá medidas específicas que tendrán prioridad en esta etapa, pero eso lo va a decir en pocos días el primer ministro.

—¿Va a evitar los viajes al extranjero, teniendo en cuenta que no hay Congreso que los apruebe?

Todavía no tengo una opinión legal al respecto. Esperemos que sea el Ministerio de Justicia como ente legal del gobierno quien determine cuál es la situación. Mientras que no esté claro, obviamente no podré salir del país, pero si se encuentra un mecanismo con sustento legal para poder salir, claro, siempre y cuando sea estrictamente necesario poder viajar fuera del país.

—¿Aún no se sabe quién lo reemplazaría si viaja?

No, todavía no se sabe. Estamos esperando un análisis del Ministerio de Justicia.