La Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol-Lima envió la orden de captura internacional contra Ilan Heredia, hermano de la exprimera dama Nadine Heredia, hacia la sede central de Lyon, en Francia.

Fuentes policiales confirmaron a El Comercio que la oficina a cargo del coronel PNP Jorge Maguiño, remitió la documentación respectiva para que se active la “alerta roja”, correspondiente a personas con órdenes de búsqueda y captura, para el cuñado del expresidente Ollanta Humala.

Como se recuerda, el extesorero del Partido Nacionalista Peruano (PNP) se encuentra prófugo desde el pasado 15 de abril, después de que en un adelanto de fallo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional lo condenó a 12 años de cárcel por el delito de lavado de activos, durante las campanas electorales del 2006 y 2011.

La sentencia fue emitida en su integridad el último 29 de abril, y el colegiado dispuso su orden de captura internacional, a pedido de la fiscalía.

El requerimiento del Ministerio Público se presentó luego de que medios periodísticos peruanos y brasileños señalaran que Ilan Heredia habría ingresado el pasado 15 de abril a la Embajada de Brasil en Perú, solicitando asilo al igual que su hermana.

Sin embargo, como se recuerda, el gobierno brasileño solo le otorgó un “asilo político” a Nadine Heredia y su menor hijo.

En una conferencia de prensa, el ministro de relaciones exteriores, Elmer Schialer, dijo que no podía negar ni confirmar dicha información. “He leído esa versión. Déjeme decirle que lo que se dice allí, yo no puedo, al respecto, ni afirma ni negarlo”, expresó.

Posteriormente, el senador brasileño Magno Malta, dijo a ATV, que el menor de los Heredia se encontraría en su país.

El Comercio solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de conocer si han solicitado, de manera oficial, la confirmación o negatoria de la Embajada de Brasil en el Perú respecto al ingreso de Ilan Heredia a dichas instalaciones. No obstante, al cierre de este informe no emitieron pronunciamiento.

Este Diario también solicitó a la Embajada de Brasil en el Perú conocer sobre la presencia del hermano de la exprimera dama en dicha entidad o en Brasil, pero no obtuvimos respuesta .

Según el certificado de Movimiento Migratorio obtenido por El Comercio, Ilan Heredia no registra salidas del país desde el 2014. Ello no descarta que, en caso de haber salido fuera del país, lo haya realizado burlando los controles migratorios.

El Ministerio del Interior tampoco respondió nuestra solicitud de información respecto de si se evaluaba incluir a Ilan Heredia en la lista de los más buscados, luego de emitirse la orden de captura internacional en su contra.

Proceso para su inclusión en la lista roja de Interpol

Desde la Corte Superior Nacional señalaron a este Diario que se remitieron los oficios conteniendo la orden de búsqueda y captura internacional contra el extesorero del Partido Nacionalista.

Ello fue confirmado por fuentes de la Policía Nacional del Perú quienes explicaron que la oficina policial de Interpol-Lima recibió el documento e inició el trámite respectivo enviando la documentación a la sede principal en Lyon, Francia.

Es allí donde se canalizan todos los pedidos de captura internacional de los países afiliados a Interpol a fin de que sean publicados en su red institucional y de esta manera sea de conocimiento de otros países.

La ficha de inscripción contiene toda la información detallada sobre la persona (nombre, datos personales, fotografía, huellas dactilares, etc.), los delitos que se le imputan y la acreditación de los hechos por los cuáles es buscado, en este caso la sentencia condenatoria impuesta.

De esta manera, una vez que la OCN en Francia verifique que la orden de captura no obedece a una persecución de índole político, procederá a la inscripción de Ilan Heredia y la activación de la alerta roja. Esto no tiene un plazo establecido, pero las verificaciones son rápidas, señalaron las fuentes.

Ilan Heredia fue condenado como coautor del delito de lavado de activos, luego de que el Poder Judicial lo halló responsable de haber coadyuvado a blanquear los más de cinco millones de soles que habrían recibido su hermana Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala, desde Venezuela y Brasil (Odebrecht y OAS)l.

De acuerdo a la condena, el hermano de la exprimera dama ayudó a darle apariencia de legalidad al dinero maculado a través de “falsos aportantes” y pagos por servicios profesionales que su hermana no realizó.

“Los escenarios de no confirmo, pero tampoco lo niego, no son aceptables”

El exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, señaló que luego de haberse emitido la condena contra Ilan Heredia y haberse dictado la orden de captura internacional en su contra, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, son los llamados a confirmar si el hermano de la exprimera dama estuvo en la Embajada de Brasil en el Perú o si se encuentra en dicho país.

Maldonado, quien recordó que en su gestión estuvo encargado de diversos procesos de extradición, señaló que la Fiscalía de la Nación, de acuerdo al Código Procesal Penal, tiene la facultad de actuar a través de la Cooperación Internacional para que, haciendo valer sus fueros, pueda requerir a través de Cancillería información al gobierno de Brasil sobre la ubicación de Ilan Heredia, teniendo como base la información pública.

“La fiscalía debe ejercer sus facultades de cooperación internacional y solicite por todos los medios, a través de la Cancillería y el ministro debe cumplir dichas órdenes, a fin de que esta persona debe ser ubicada. Si hay la sospecha que está o estuvo en la Embajada e Brasil, cursar oficios al embajador de Brasil requiriendo en el día, si esta persona está o no está en su embajada, informar si alguna vez estuvo en su embajada o de cuentas conforme a los principios de la buena fe entre dos estados amigos, porque más allá de lo especulativo o de la sospecha, en un Estado de derecho, los escenarios de ‘no confirmo, pero tampoco niego’, no se admiten, no son aceptables.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción