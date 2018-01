Informe sobre Kenji Fujimori estaría listo la próxima semana

El legislador César Segura, uno de los tres integrantes del comité disciplinario de Fuerza Popular, adelantó que entre el lunes y martes de la próxima semana estaría listo el informe final sobre Kenji Fujimori por las continuas discrepancias con su bancada y por la votación –junto a otros nueve legisladores fujimoristas– en abstención en la vacancia presidencial, pese a que el acuerdo de su grupo político era apoyarla.

Fujimori no se presentó ayer a la citación que le hizo el comité, aunque envió sus descargos por escrito. En el documento informó que se someterá a la decisión que se tome. Además, aclaró que no se presentaría a ningún llamado.

Sobre las imputaciones en su contra, aseguró: “El 75% de estas declaraciones fueron realizadas en redes sociales que, como se sabe, son hoy el bastión de la libre expresión ciudadana”.

César Segura indicó que en el reglamento interno de la bancada no se menciona que los descargos puedan ser por escrito, pero indicó que valorarán el documento de Fujimori.

Asimismo, anunció que fueron cursadas citaciones para el lunes 29 a Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Maritza García, todos parte del grupo de Kenji Fujimori.

Maritza García adelantó a este Diario que existe un acuerdo para que ninguno de los procesados se presente a las citaciones y que además enviarán sus descargos por escrito. “Vayamos o no vayamos, la decisión está tomada. Los descargos no van a influir en la decisión”, refirió.

García advirtió que solo han citado a cuatro de los 10 congresistas que votaron en abstención. Consideró que se trata de una estrategia de la bancada para solo sancionar a algunos de sus colegas. “Ellos quieren mantener la mayoría y está visto que de alguna forma han estado intentando, de manera insistente, reincorporarlos”, afirmó a este Diario.

Para mantener su mayoría legislativa, Fuerza Popular –ahora con 71 escaños– necesita que al menos cinco integrantes del bloque afín a Kenji se mantenga en la bancada.

—Cuestionamientos—

Legisladores de la agrupación fujimorista criticaron la actitud de Kenji. Miguel Torres, por ejemplo, afirmó que su colega de bancada debió haber asistido a la citación, pues así hubieran tenido ocasión de formularle preguntas y repreguntas.

“¿Ven el mal ejemplo que da el presidente de la República al responder por escrito? Parece que nuestro compañero Kenji Fujimori solo quiere seguir los pasos del presidente en ese sentido”, aseveró Torres.

Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, comentó que Kenji está en su derecho de no presentarse ante el comité disciplinario, pero que no acudir será contraproducente para él. “Que no se diga después que no ha tenido la oportunidad de hacer sus descargos”, remarcó.

