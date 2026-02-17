José Jerí sale de Palacio de Gobierno tras censura

Luego de que el pleno del Congreso de la República aprobara su censura, José Jerí se retiró la noche del martes del Palacio de Gobierno, poniendo fin a su encargo como presidente del Parlamento y, por sucesión constitucional, como jefe del Estado.

El exmandatario permaneció en la sede del Ejecutivo acompañado por varios ministros que integran el gabinete, quienes continúan en funciones. Cerca de las 7:40 p.m., atravesó el Patio de Honor y salió por la puerta principal sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Afuera, en los alrededores de la Plaza Mayor, se despidió brevemente de algunas personas presentes en el lugar. Acto seguido, abordó un vehículo negro no oficial en el que se retiró del lugar.

Dentro de Palacio, un grupo de ministros lo acompañó hasta su salida. Entre ellos se encontraban los titulares de Salud, Luis Quiroz; de Justicia, Walter Martínez; de la Producción, César Quispe; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica. El gabinete permanecerá en funciones hasta que el nuevo mandatario designe a sus reemplazos.

La censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La decisión parlamentaria activó el mecanismo de sucesión, dado que Jerí ejercía la Presidencia de la República en su condición de titular del Legislativo.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que este miércoles 18 de febrero, a las 6 p.m., se elegirá a la nueva Mesa Directiva.

Los candidatos son Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Édgar Cornelio Raymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José Balcazar (Perú Libre).