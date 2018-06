A un mes de que se elija a la nueva Mesa Directiva del Congreso, el parlamentario de Peruanos por el Kambio Juan Sheput considera “imprescindible” que la oposición presente una lista alternativa a la de Fuerza Popular, bancada a la que responsabiliza por la baja aceptación del Legislativo.

— ¿La oposición a Fuerza Popular en el Congreso presentará una lista alternativa a la Mesa Directiva? ¿Ve viable esa opción?

Es imprescindible [que se presente una lista alterna] y la viabilidad se fundamenta en la falta de legitimidad de la actual Mesa Directiva y en las posibilidades que tiene Fuerza Popular de seguir adelante. Creo que es imprescindible para marcar una línea totalmente distinta a la actual conducción del Parlamento.

— Los congresistas Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde y Marisol Espinoza suenan para la liderar la lista de la oposición a la Mesa Directiva. ¿A quién apoyará su agrupación?

Las tres personas mencionadas y el mismo Javier Velásquez Quesquén son personas con la trayectoria política suficiente para conducir el Parlamento, pero aún no se ha hablado de un nombre en específico y mucho menos al interior de la bancada. Hay conversaciones que tomarán velocidad de crucero desde julio, cuando comienza la recta final de esta definición.

— ¿Peruanos por el Kambio puede integrar esta lista?

Sin que signifique una renuncia a un derecho legítimo, creo que Peruanos por el Kambio no debe postular a la presidencia [del Congreso], pero sí ser parte de la Mesa Directiva, una Mesa Directiva de oposición, no de una con el fujimorismo.

— ¿Conlleva a algún peligro que Fuerza Popular continúe al frente del Congreso?

Tiene varios peligros, inclusive para ellos. La permanencia en la Mesa Directiva está a la inversa del crecimiento de Keiko Fujimori en las encuestas, la mala conducción del Parlamento está arrastrando a Keiko Fujimori en las preferencias políticas. Por otro lado, el nivel de institucionalidad y la percepción del Parlamento es la más baja desde que se recuperó la democracia en el 2000. Para recuperar la imagen del Parlamento y su nivel de institucionalidad es imprescindible un cambio. El Congreso no puede ser el refugio burócrata de los militantes de Fuerza Popular y menos aún puede ser un factor de cogobierno como pretende Fuerza Popular.

— A Fuerza Popular solo le faltan cuatro votos para retener la Mesa Directiva. ¿La oposición tiene con qué pelear esta elección?

Las circunstancias complejas no se miden en base a la aritmética, de acá al 26 de julio que sea la elección muchas cosas pueden pasar. Por esa misma razón es necesario presentar una lista alternativa para ver quiénes están del lado del señor [Walter] Jibaja y compañía, quiénes están del lado de esos modos extraños de conducir el Parlamento, eso es lo que se tiene que determinar.

— La bancada de Alianza para el Progreso ha integrado la Mesa Directiva con Fuerza Popular en los dos últimos años. ¿Cree que apoyarán una lista de oposición, teniendo en cuenta que uno de sus integrantes, César Villanueva, es primer ministro?

Que César Villanueva, cercano a Vizcarra, sea vinculado al fujimorismo en el Congreso es una percepción que tiene la opinión pública, en el sentido de que existe una suerte de dependencia de Fuerza Popular. La gran mayoría de personas ve a APP y Villanueva como cercanos al fujimorismo.

— Para el congresista Daniel Salaverry, “la historia va a recordar a Galarreta por haber llevado adelante un proceso de transición constitucional y democrático impecable”. ¿Comparte esa postura?

No tengo la menor duda de que Luis Galarreta será recordado en la historia, pero no sé cómo, la historia requiere de tiempo, distancia y objetividad. Los entretelones de la renuncia de [Pedro Pablo] Kuczynski [a la presidencia] todavía no han salido a la luz pública. La forma en cómo Galarreta y otros impulsaron la renuncia lo determinará la historia en unos años, puede ser que esté en la historia de la infamia del Perú o puede que esté en las páginas más relevantes.

— ¿A qué se refiere cuando habla de los entretelones de la renuncia de Kuczynski a la presidencia?

A que forzaron la renuncia sobre supuestos y trampas y eso ya lo sabe la opinión pública. [Forzaron la renuncia] con la participación de personajes que algún día saldrán a la luz, hay mucho por escribir y determinar en esta historia, no se puede decir si estará en las páginas gloriosas o en las infames.

— ¿Cree que a Luis Galarreta le faltó ser concertador?

Genio y figura hasta la sepultura, él empezó muy bien hablando de una agenda parlamentaria que fue aplaudida por todas las bancadas, pero luego no se hizo nada en relación a esa agenda y termina [su gestión] diciendo en una entrevista que quiere enseñar el músculo, lo mismo que decía cuando era un simple militante de Fuerza Popular. […] En el Parlamento no se está para exponer el músculo, sino para exponer ideas. El Parlamento no es un ring [de box] ni un lugar donde se expresan insultos como si fuera una taberna, como algunos pretenden.

— En Fuerza Popular, de acuerdo a fuentes, evalúan proponer a Daniel Salaverry o a Miguel Torres para suceder a Galarreta en la Mesa Directiva. ¿Son una buena opción? ¿Por qué?

Sí, pueden ser una buena opción, pero creo que deben priorizar, dado el contexto que se viene, a alguien con mayor trayectoria política, pero ellos están en su derecho. Ambos han demostrado cualidades parlamentarias positivas, aunque les falta muñeca política y eso solo se gana con la experiencia. Seguro en Fuerza Popular hay otras personas que pueden asumir ese cargo.

— La congresista Lourdes Alcorta ha anunciado que está preparando un proyecto como alternativa a la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios de comunicación privados. ¿Ve esto como un retroceso en la posición de respaldo total que le dio Fuerza Popular a la iniciativa de Mulder?

Lo que veo es una contradicción entre lo que dice Keiko Fujimori, que la ley es buena, y lo que dicen sus propios parlamentarios. Ya hay como cinco proyectos [que se alistan] para reformular esa norma, ese es un reconocimiento de que han cometido un gravísimo error. El camino más corto es el de la derogación, bastaría con un par de días para hacerlo. El camino del Tribunal Constitucional es el de una telenovela a plazos.

— Según la última encuesta de Ipsos Perú, el 79% desaprueba al Congreso y solo el 14% lo respalda. ¿De quién es la responsabilidad de esta baja aceptación?

Sin ninguna duda de Fuerza Popular. Todos los escándalos de este período han sido de miembros de Fuerza Popular: Moisés Mamani, Yesenia Ponce, los llamados 'avengers'. Los escándalos han sido de gente que ha llevado el fujimorismo al Parlamento, como el señor Jibaja.

“Somos oficialistas”



— Peruanos por el Kambio decidió mantenerse como bancada oficialista. ¿La crisis con el Ejecutivo ha sido superada en su totalidad?

Esa es una discusión bizantina, yo nunca he hablado de ser oficialista o de oposición, sino de apoyar [al gobierno]. ¿Por qué? Porque el mandato fue clarísimo hace dos años: ganó Peruanos por el Kambio y ganó con una fórmula [presidencial] y con un grupo de parlamentarios. Somos oficialistas. Y que el señor [César] Villanueva coordine directamente con Fuerza Popular es otra cosa que merece crítica. El presidente Vizcarra se están dando cuenta de que el problema no es la bancada, el problema es la presencia de Villanueva [en la PCM] que, desde mi punto de vista, fue impuesta por Fuerza Popular.

— La relación entre la bancada oficialista y el gobierno tampoco fue la más óptima durante la administración del ex presidente Kuczynski. ¿Por qué cree que no terminan de funcionar?

El problema en común de ambas administraciones es pretender que se puede gobernar al margen de la política cuando esto es fundamental y no es cuestión de números, ese es el gran problema de fondo. Si ministros y parlamentarios articulamos un bloque sólido en torno al plan de gobierno, la situación sería distinta. Pero vemos que los ministros coordinan con Fuerza Popular en el tema de los textos escolares. ¿Qué significa eso? Nos da la razón, [el Ejecutivo] tiene que coordinar con la bancada y a través de esta con el Parlamento.

— ¿Usted cree que Villanueva se siente más cómodo coordinando con Fuerza Popular que con el oficialismo? ¿Por qué?

La política no es una cuestión de comodidad, sino de realismo. El ejercicio de lo político pasa por entender que la realidad es que se tiene que expresar una posición política homogénea con la bancada, Villanueva no se la puede bypassear, por eso vemos los problemas que hay. Al final él coordina con los de Fuerza Popular y esos se ponen de costado con el primer problema del gobierno, eso es lo que está generando Villanueva.

— ¿Es necesario que el presidente Vizcarra realice cambios en el Gabinete Ministerial en julio?

El 28 de julio, más allá de ser una temporada de cambios, es un buen momento para que el presidente Vizcarra evalúa a su Gabinete, él es un hombre inteligente y sabrá en qué momento lo hace [los cambios]. De mi parte, no habrá ninguna presión.

