El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 27 de diciembre, desde las 09:00 horas, audiencia preliminar de control de requerimiento mixto por el Caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Como se recuerda, en el presente caso, la Fiscalía presentó acusación por el delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), Avraham Dan On y Sergio Bravo Orellana.

Asimismo, el caso incluye a Alberto Pasco - Font Quevedo, Marcos de Moura Wanderley y Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso correr traslado a las partes de dicho requerimiento por 30 días útiles, a fin de que presenten sus observaciones y oposición.

Como se recuerda, tras más de tres años de investigación, el fiscal José Domingo Pérez presentó al Poder Judicial la acusación por el Caso Interoceánica en agosto del 2021. Tras ello, se inició el control de acusación a cargo de Concepción Carhuancho.

Pérez Gómez solicitó 20 años y seis meses de cárcel contra el expresidente peruano, quien es acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

Toledo Manrique es acusado de haber recolectado transferencias de activos ilícitos, provenientes de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht.

Para estas transferencias se usaron las siguientes empresas offshore vinculadas a la brasileña: Trend Bank Ltd., First Clearing LLC, Intercorp Logistic Ltd., Trident Inter Trading Ltd., Klienfeld Services Ltd., Constructora Internacional del Sur S.A., y Innovation Research Engineering and Development Ltd.

