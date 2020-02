Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, aseguró este viernes que la constructora desembolsó US$300.000 de la ‘caja 2’ para la campaña de reelección del exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon, en el 2006.

En la declaración que dio en Brasil ante el equipo especial Lava Jato, Barata indicó que los ‘codinomes’ asignados para estos pagos ilícitos fueron los de ‘Gorno’ y ‘Terco’. Según las planillas de la empresa, estos dos sobrenombres figuran en el Proyecto Olmos.

Fuentes de El Comercio informaron que los desembolsos –según Barata– fueron realizados el 9 de abril, el 4 de junio y el 19 de noviembre del 2006.

“Odebrecht apoyó la campaña de reelección con dinero y apoyo profesional para su plan”, precisó. Esto fue confirmado por el fiscal coordinador Rafael Vela, a la salida del interrogatorio.

A ‘Gorno’ se le hicieron dos pagos de US$78.000 y uno de US$15.000, a través de la ‘offshore’ Kleinfield. Barata declaró que el resto de los pagos loshizo personalmente en las oficinas de Lima.

Según el exejecutivo brasileño, los aportes fueron a través de “dos personas de máxima confianza” del exgobernador: Javier Málaga Cocchella, de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, y exasesor principal de Simon cuando fue primer ministro; y Pablo Enrique Salazar Torres, quien fue gerente del Proyecto Olmos.

No es la primera vez que el exejecutivo menciona a Simon. En octubre, dijo que el ‘codinome’ de ‘Sipán’ correspondía al exgobernador, para financiar su campaña.

En diálogo con El Comercio, el también ex primer ministro negó la versión de Barata. “No he recibido ningún centavo. Málaga no participó en mi campaña. Está tomando el nombre de una persona que ha fallecido [Málaga]. Nunca supe que Salazar recibió dinero. Yo no participé de la economía [de la campaña]. Tendrán que responder los que recibieron”, dijo.

—Otros codinomes—

Jorge Barata también señaló que en el 2007, Odebrecht pagó US$100.000 al ‘codinome’ de ‘ARB’ por la carretera Tingo María-Aguaytía en Huánuco, adjudicada en el 2002.

En la planilla por esta obra figuran sobornos por US$688.421. Uno de los ‘codinomes’ es ‘ARB’.

Sobre los ‘codinomes’ de ‘Río’ , ‘Gordo’ y ‘Pescador’, Barata aseguró que se trata del empresario Werner Guevara Vargas. Los pagos fueron a través de Víctor Belaunde Gonzáles, quien es investigado y tiene impedimento de salida del país.

Por el sistema de agua potable de Iquitos, Barata dijo que Guevara recibió S/13’400.000. Por el proyecto en Chimbote, el pago ilícito habría sido de US$50.000.

Guevara es un empresario constructor investigado en Loreto por presuntas irregularidades en otra obra de alcantarillado.

—La Interoceánica—

Barata también declaró por última vez sobre la IIRSA Sur y el expresidente Alejandro Toledo. Señaló que le “reclamaron” al exmandatario que las bases tenían “problemas” y que los pagos ilícitos no se podían cumplir “hasta que se solucionen”.

Roberto Su, abogado de Toledo, afirmó a la salida de la diligencia que Barata ha “caído en contradicciones”.

—Culmina investigación—

El fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial, afirmó que Jorge Barata fue “muy coherente” y respondió todas las preguntas. Dijo que en 30 días culmina la investigación a Alejandro Toledo.

—Próxima fecha—

Vela también informó que el 18 de febrero interrogaron a Eleuberto Martorelli.