El Poder Judicial programó para el lunes 14 de octubre, a las 10:00 horas, la audiencia de variación de prisión preventiva solicitada por el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por el delito de tráfico de influencias por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según informó ese poder del Estado a través de su cuenta institucional en “X” (Twitter), la sesión estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Días atrás Hinostroza Pariachi se sumó a la lista de personajes procesados por la justicia que se acogen a la ley aprobada por el Congreso, que eleva los requisitos para la calificación penal del delito de crimen organizado.

En junio pasado el Poder Judicial declaró procedente el inicio del proceso del pedido de extradición de César Hinostroza por contar con una orden de prisión preventiva por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con esto, se solicitará a Bélgica que dicte el mandato de detención preventiva con fines de extradición contra Hinostroza Pariachi, prófugo de la justicia desde octubre del 2018.

Pese a su actual situación judicial, el exmagistrado se ha conectado de manera virtual en las audiencias virtuales e incluso ejerce su propia autodefensa en uno de los procesos.

César Hinostroza fue destituido el 4 de octubre del 2018 por el Congreso y la resolución sobre dicha decisión se publicó dos días después. Por ello, pidió que se le varíe la medida de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó en su contra.

“Desde el año 2023 estoy en condiciones aptas para ejercer mi profesión, yo ya he intervenido en varios actos procesales y audiencias en su despacho, he participado en Sala Penal Permanente en varios expedientes, en audiencias de apelación, o sea, todo sería nulo. Después de ocho meses de trabajar como abogado van a decirme que no puedo defenderme”, manifestó desde la clandestinidad en mayo pasado.