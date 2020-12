Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 24 noviembre se cumplieron 32 años desde que el periodista Hugo Bustíos fue asesinado por una patrulla militar cuando cumplía su labor como corresponsal periodístico de la revista Caretas, en Huanta (Ayacucho).

El hombre de prensa no solo fue emboscado, sino que una vez caído, su cuerpo fue dinamitado. Su acompañante aquel día, el periodista Eduardo Yeni Rojas Arce, sobrevivió al ataque.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado del Poder Judicial, inició el nuevo juicio oral contra Daniel Urresti Elera, congresista de Podemos Perú (PP) y actual candidato presidencial por dicho partido, quien es acusado como autor mediato del asesinato en Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Rojas Arce, en 1988.

Para el Ministerio Público, Urresti Elera habría sido el encargado de cumplir la orden de asesinato como parte del Estado Mayor al ser exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.

Es así que el pasado 10 de diciembre, el fiscal Luis Pinto Saavedra, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, ratificó su acusación contra el legislador como autor mediato del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato con la agravante de gran crueldad y represión en agravio de Hugo Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Eduardo Rojas Arce.

“En ese sentido se imponga al acusado Daniel Urresti Elera Belisario 25 años de pena privativa de libertad y se disponga el pago de 500 mil soles como reparación civil, en razón de 300 mil nuevos soles para los herederos de Hugo Bustíos y 200 mil soles a los herederos de Eduardo Rojas”, exclamó el fiscal Pinto.

La historia de un crimen aún sin castigo:





Este, es el segundo juicio oral al que será sometido Urresti luego que la Corte Suprema anuló en abril del 2019 la resolución que lo absolvió de la acusación de haber participado en el asesinato del corresponsal de Caretas.

Por esa época, había sido ya elegido congresista pode Podemos Perú para el período 2020-2021.

Durante el primer juicio, Margarita Patiño viuda de Bustíos cuestionó permanentemente la politización del caso por parte del ahora candidato presidencial.





"El deseo de Urresti es politizar el tema. Pero aquí estoy para defender [el Caso Bustíos] hasta el último momento (...) Que observen a la persona que tienen como candidato”, exclamó. Patiño falleció en el 2016 esperando justicia.

Margarita Patiño realizó una lucha incansable por justicia. Aquí, con su hija, Sharmelí, a la salida de una audiencia durante el primer juicio (Foto: GEC)





- Sharmelí Bustíos: ”Nadie merece esto”-

Luego de fallecer Margarita Patiño, fue la hija del periodista Sharmelí Bustíos Patiño, quien ha seguido con la lucha que su madre inició para alcanzar justicia. “Nadie merece esto, ninguna familia merece estar en los pasillos del Poder Judicial buscando justicia, ahora lo que queremos es que esto termine para poder tener paz”, sostiene a través del hilo telefónico.

Al sentimiento de tristeza, dice, ahora se suma la cólera pues un juicio que debía haber terminado en el 2018, ahora vuelve empezar de cero.

“Llega un momento en que tú ya te indignas, de tal manera que a veces ya no quisieras saber nada de nada ¿no?, pero no lo decidimos nosotros; es un proceso es un proceso que tiene que continuar , que debe continuar más allá de nuestro cansancio (...)y lo que buscamos es básico: justicia. Pero no esa justicia de palabra simple, sino con una justicia contundente; sino que valore todas las pruebas que hay, que existen”, exclama.

Lo peor, expresa Bustíos Patiño, es cuando una persona deja de serlo y se convierte en una estadística, números, expedientes, audiencias. En total cerca de cuatro años con más de 140 audiencias que quedaron en nada.

“Detrás de ti hay un proyecto de vida, hay sueños, cuando tú mutilas eso y te conviertes en una persona más que murió, es bien doloroso, es triste. Mi padre tenía proyectos, mi padre tenía sueños, tenía metas, mi papá era un empresario, era bachiller de abogado, era periodista, era un hombre con muchas cualidades. entonces, que lo hayan matado como lo mataron, eso no tiene nombre”.

Sharmelí Bustíos





-¿Qué debe valorar la sala?

En octubre del 2007, Víctor Fernando La Vera Hernández y Amador Armando Vidal Sanbento, quienes sirvieron junto a Urresti en la mencionada base militar, fueron condenados como coautores por haber ordenado el asesinato de Bustíos e intento de asesinato de Rojas.

Sin embargo, quien orquestó el operativo para la ejecución de este asesinato, calificado como un crimen de lesa humanidad, aún espera ser aclarado por la justicia.

Cuando la Corte Suprema anuló el primer fallo que absolvió a Daniel Urresti, dispuso que la sala de juzgamiento -en este caso la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado- pueda tener en cuenta algunos aspectos al momento de llevar a cabo el nuevo juicio.

En este nuevo proceso, el fiscal superior nacional en lo penal Luis Pinto, ha puntualizado que en el 2016, Urresti fue acusado como autor mediato del asesinato, pero que a medida que avanzó el caso, el título varió y fue considerado como autor directo. Sin embargo, cuando la Corte Suprema anuló el primer juicio, todo lo que allí se actuó quedó sin valoración judicial. Es decir, se dio como inexistente.

Es por ello, aclaró el fiscal Pinto, que se retomó la imputación inicial contra Urresti y reiteró la acusación como autor mediato.

Bajo dicho argumento, según el fiscal Pinto Saavedra “lo que correspondería en este proceso es determinar la participación de Daniel Urresti en los crímenes.

Según la teoría del caso, la autoría mediata está definida bajo una estructura de poder jerarquizada, vertical, con apartamiento del derecho, bajo una orden expresa, con la asignación de roles, dominio de la acción y de la organización.

Por ello, para el Ministerio Público, como exjefe del S-2, Urresti no pudo desconocer la orden del asesinato emitida por Víctor La Vera, en su condición de jefe político militar de la base contrasubversiva Castropampa.

Inició el nuevo juicio oral contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos. (Infografía: El Comercio)





-Se condenó al que lo ordenó-

Como se dijo anteriormente, la Corte Suprema ya ha condenado en el 2007 a los que ordenaron los mencionados crímenes en 1988.

Al año siguiente, la sanción penal fue ratificada en última instancia por la Corte Suprema. Así, se condenó a 17 años de cárcel a Víctor Fernando La Vera Hernández y 15 años para Amador Armando Vidal Sanbento.

En esta condena, quedaron establecidos algunos argumentos que servirán de contexto para el juicio contra Urresti. Por ejemplo, quedó probado que fueron efectivos militares quienes dieron muerte a Bustíos Saavedra y atentaron contra Rojas Arce. Y que La Vera Hernández, como jefe de la base Castropampa fue quien ordenó el asesinato y tentativa de asesinato.

También quedó probado que los periodistas fueron emboscados al momento de desplazarse por inmediaciones de Erapata, cuando acudían a cubrir el asesinato de Primitiva Jorge Ayala y de su hijo.

Bustíos había acudido previamente a la base de Castropampa, acompañado de Arce Rojas y su esposa Margarita Patiño, a fin de solicitar permiso para apersonarse al lugar del atentado. Luego de ello, salió hacia Erapata junto a Rojas a bordo de una moto lineal.

Fue en inmediaciones de la vivienda de Primitiva Jorge Sulca que ambos fueron embocados. Eran cerca de las dos de la tarde de aquel 24 de noviembre.

Así lo recordó Margarita Patiño ante la Comisión de la Verdad.

”Empujan la puerta, porque la puerta era de madera. Mamá Maca, mamá Maquita, mamá Maquita, yo me llamo Margarita y me dicen Maquita ¿no? Y yo le digo, qué pasa, le digo así, y era Alejandro Ortiz Serna, y me dice, mamá Maca el Docto don Hugo ya no está, lo mató el Ejército, Ojos de gato. Me dice, lo quieren destrozar, desaparecer, porque él se quería levantar y cuando se levantó, le dijo a Eduardo, corre Eduardo no es sendero, es el Ejército, sálvate y en eso se le ha acercado el Ojos de gato y le dice, ¡ahh cojudo estás hablando! y le ha metido una granada y le ha dicho, que te recojan con cucharita”.

Margarita Patiño ante la Comisión de la Verdad y la reconciliación en abril del 2002.





En la condena, además, se estableció que uno de los oficiales que participó en el asesinato fue Amador Vidal Sanbenton y que la causa de muerte de Bustíos fue por arma de fuego y detonación por dinamita.

Según el fiscal Pinto Saavedra, los elementos de convicción que sirvieron para la condena de La Vera Hernández y Vidal Sanbento, no podrán ser usados en el juicio de Urresti, pero sí dejan establecido que “no se puede desconocer los hechos que ya fueron determinados y probados en esa condena” sobre este caso.

Ahora, solo queda establecer y probar, cómo encaja Urresti en todo ese contexto.

-Testigos requeridos por la fiscalía-

Para este nuevo juicio, la fiscalía solicitó la presencia de 16 testigos que -a su consideración- abonarían a esclarecer la participación de Urresti Elera en el asesinato de Bustíos y tentativa de asesinato de Rojas.

Entre los convocados por el fiscal Pinto se encuentran pobladores de la zona de Erapata-Quinrapa, lugar donde ambos periodistas fueron emboscados por una patrulla del Ejército Peruano. También se pretende citar a militares que estuvieron presentes en el lugar del atentado, así como a los que sirvieron con el general EP ® y a expertos en este tema.

La abogada Vanessa Alfaro, defensa de Urresti, ha cuestionado la pertinencia de los testigos, alegando que muchos de ellos fueron convocados en el primer juicio cuando su patrocinado fue acusado como autor directo del asesinato. Sin embargo, explicó, ahora que es imputado como autor mediato, su convocatoria no sería útil ni pertinente.

El tribunal anunció que este lunes 21, durante una nueva sesión del juicio oral, definirá si admite o no a todos los testigos propuestos por la fiscalía.

(Infografía: El Comercio)









-Urresti: “Yo me declaro inocente”-

Al inicio del juicio oral, el tribunal le dio la oportunidad a Daniel Urresti de acogerse a la conclusión anticipada, con lo que podría reducir la condena. Sin embargo, el congresista de Podemos Perú se declaró inocente.

“Yo me declaro inocente. No supe, no sabía, no tenía por qué saber y lo que solicito desde este momento y lo ampliaré cuando me toque testificar es que en esta oportunidad haya seriedad de parte del Ministerio Público”, alegó.

Urresti cuestionó que en el juicio anterior, que duró cerca de cuatro años, inició con una acusación como autor mediato. No obstante, en el desarrollo del caso se trató de demostrar que él había estado presente en el lugar y momento del atentado y asesinato.

“(Dice) Que yo había disparado, que yo había puesto los explosivos e inclusive trajo a una testigo que apareció de la nada, después de 30 años acusándome de haber estado en el sitio y de ser la persona que le disparó al señor Bustíos”, manifestó.

Agregó que, si lo acusarán como autor mediato, se debe prescindir de aquellos testigos que lo han señalado como autor directo.

“Yo me declaro inocente, absolutamente de todo, porque ni soy autor mediato, ni soy autor directo, ni soy coautor”, reiteró.

Según el congresista, lo que ordenó la Corte Suprema al anular su primer juicio está dirigido a demostrar su autoría directa y no mediata. Por ello, cuestionó a los integrantes del tribunal al preguntarles si “¿la sala esta en capacidad de ignorar este pedido de la Corte Suprema?”.

“Porque si la sala no tiene esa capacidad, entonces mi juicio nuevamente será raro, porque el fiscal me acusa de ser autor medito y sin embargo vamos a hacer diligencias para demostrar si soy autor directo o no”, concluyó.

Luego de más de tres décadas, la justicia aún no llega para los deudos de Hugo Bustíos.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Roel aseguró que todavía no reciben un pedido de la Comisión de Fiscalización.