El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, negó que su institución esté en un enfrentamiento con otro poder del Estado u organismo constitucionalmente autónomo.

En declaraciones a la prensa desde la ciudad de Trujillo, Arévalo Vela reclamó al Congreso de la República la aprobación de la Ley de Flagrancia, así como un mayor compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia.

“El Poder Judicial no está en enfrentamiento con ningún otro poder de organismo constitucional autónomo. Sin embargo, sí debo decirles que reclamo al Poder Legislativo la aprobación de la Ley de Flagrancia y también le pedimos al Ministerio Público mayor compromiso en la lucha contra la delincuencia a nivel de las unidades de flagrancia”, expresó.

“Si no nos unimos todos, no va a caminar esto, necesitamos el apoyo del Ejecutivo, del Ministerio Público, nosotros mismos para participar en esta cruzada”, agregó.

El titular del PJ negó que haya habido algún acercamiento con los congresistas para sacar adelante este tema y cuestionó que no tenga la prioridad debida en la agenda legislativa.

“Lamentablemente debo decir que no ha habido eco. Ya tiene meses, sin embargo pareciera que no tiene la prioridad que debiera y me preocupa porque eso demuestra una desatención a la lucha contra la delincuencia”, subrayó.

“Mi llamado es que aprueben la Ley de Flagrancia y no solo eso, tenemos otros proyectos que son de carácter civil, por ejemplo la Ley de Oralidad Civil, la reforma de la Ley Procesal del Trabajo que van a contribuir a la celeridad procesal”, sentenció.

Como se recuerda, días atrás el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, diciendo que el Gobierno no es su “amigo”, es complicado luchar contra el crimen organizado.

“El fiscal de la Nación ha dicho que no es nuestro amigo. Eso también escucharon. En esas condiciones, yo creo que este entredicho perjudica la lucha (contra el crimen organizado). Lo que ocurre es que en este clima nosotros no podemos luchar contra la criminalidad organizada”, señaló ante la prensa.