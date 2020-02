La empresa brasileña Odebrecht emitió una comunicado este jueves en el cual indica que no existe ninguna ley que la haya beneficiado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en referencia a la “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos” (Ley 30737).

Esta aclaración se produce días después de que el primer ministro Vicente Zeballos dijera desconocer las causas por las que la Sunat no puede ejecutar el pago de S/ 1,032 millones a Odebrecht.

La constructora precisó que este monto difundido por la Sunat no considera que S/800 millones corresponden a la Concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP) en la cual Odebrecht no era el único accionista y por ello “la supuesta deuda tributaria no podría ser imputada solo a Odebrecht”. Junto a la brasileña, participaron de la sociedad la española Enagás y la peruana Graña y Montero.

Además, Odebrecht detalló que la concesionaria GSP hoy está sometida a un proceso concursal en Indecopi, “a la espera de que se encuentre una solución para la recuperación de la inversión realizada en este proyecto y poder así cumplir con el pago de las deudas de la sociedad, incluyendo los impuestos”.

Los S/200 millones restantes, explicó la empresa, "corresponden a resultados de fiscalizaciones (respecto de años anteriores) realizadas con anterioridad al mes de diciembre 2019 y actualmente se encuentra en la fase de apelación en las instancias respectivas".

“Es por los motivos expuestos en el comunicado que la Sunat no ha embargado y/o cobrado estos S/ 1,000 millones, lo que demuestra que no existe ninguna ley que establezca beneficios específicos para cualquier empresa del grupo Odebrecht”, se lee en el comunicado.

Finalmente, Odebrecht recordó que la Sunat le ha cobrado S/570 millones en materia tributaria exigibles hasta diciembre del 2019 del fideicomiso creado mediante la Ley 30737 “para el pago de la reparación civil, así como de los impuestos vencidos y exigibles que dicha entidad tuviese que cobrar”.