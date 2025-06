El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) denunció que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedirle abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos la noche del sábado 7 de junio. A través de un comunicado, afirmó que no tiene ningún impedimento legal para salir del país y que contaba con una cita médica y un reencuentro familiar programado.

“Como cualquier ciudadano que no tiene impedimento de salida alguno, me dirigí a abordar mi vuelo a los Estados Unidos para poder atender una cita médica y reunirme con mi esposa, a quien no veo hace más de 7 años”, señaló el exmandatario.

Además, afirmó que su regreso al Perú estaba previsto para el 15 de junio y que contaba con libertad de tránsito confirmada por el Poder Judicial el pasado 29 de mayo.

Según relató, funcionarios de Migraciones impidieron su embarque aduciendo una “alerta migratoria”, pese a que no existe, asegura, un sustento legal que respalde dicha restricción. “De manera arbitraria, Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales” , expresó.

Pedro Pablo Kuczynski se pronunció tras ser impedido de viajar a EE.UU.

Noticia en desarrollo...