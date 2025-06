Partamos por sostener que nuestra democracia nunca ha sido fuerte. Históricamente, el Perú tiene un nivel de desinstitucionalidad y fragilidad. Somos campeones mundiales en transiciones. El origen de nuestra república, además, es especial. No es fruto de un consenso.

—No quiero retroceder a los gobiernos militares, pero sí a los años posteriores a la caída del fujimontesinismo. Los peruanos estábamos muy felices de que observar que los militares hubieran entendido que ya no debían obtener poder con golpes de Estado...

Pero mira lo que años después ocurrió con Vizcarra. Quedó demostrado que hoy un golpe de Estado no lo haces necesariamente con tanques y armas, puedes hacerlo con cuatro “constitucionalistas” y el apoyo de cierta prensa que apoya barbaridades. Nos hemos acostumbrado a una suerte de cultura en el cual con cinco titulares puedes cortar cabezas.

—¿No importa llegar a la verdad?

¿Sabes también que está pasando? Nos estamos acostumbrando al abuso del poder. Nadie levanta el dedo cuando se debilita gravemente la poca institución que tenemos. ¿Cómo queremos que se defienda el sistema si la gente no protesta cuando los derechos se vulneran? El gran problema del Perú es el caudillismo. Seguimos a personas, no seguimos ideas. No seguimos principios y esto es grave porque se justifican situaciones bárbaras.

—Usted acaba de decir que no es posible que las reglas cambien simplemente porque un presidente cae bien y el otro mal. Ha comparado a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, y asegura que la investigación del Rolex nunca debió archivarse y que tampoco se podía acusar a Castillo interpretando acuerdos.

Obviamente. Toda mi vida he defendido principios y el artículo 117 blinda al presidente, es verdad; pero también sostengo que sí está permitida la investigación.

—Una persona que miente constantemente, que engaña conscientemente es básicamente una persona inmoral. ¿Entraría dentro de las causales de vacancia? Estoy pensando en Dina Boluarte con dos casos: Rolex y las cirugías. En ambos ha mentido con alevosía y ventaja.

Para mí sí cabe la vacancia, sin lugar a duda. Una persona que está en el cargo más importante y que representa a la nación no puede creer que puede faltar a la verdad, que puede engañar a quienes representan, porque en el fondo es un desprecio a la nación. Pero con la misma contundencia sostengo que esta situación es en gran parte responsabilidad del actual Congreso. Dina Boluarte, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, traspasó la prohibición constitucional. Quien es ministro no puede tener ningún tipo de actividad ni representar a nadie, y ella continuó como presidenta del Club Departamental de Apurímac. Este hecho gravísimo el Congreso lo pasó por agua tibia. Por eso digo que estos parlamentarios no son conscientes de que todas estas barbaridades generan un precedente que nos va a pasar factura.

—Por eso no entiendo cómo a pesar de todo lo visto usted insiste en un sistema parlamentario.

Nuestro presidencialismo es terrible, porque no genera solidez en las instituciones, pues quien sale elegido puede, inclusive, no tener representación o simplemente contar con una representación mínima y aquello que ha ofrecido en campaña no lo podrá llevar adelante.

—¿Cuál es la solución?

El sistema parlamentario. Eliges una lista parlamentaria y es el Congreso que en su mayoría decide quién ejerce el cargo de jefe de gobierno.

—¿Pero cómo podríamos lograrlo si tenemos 40 partidos en competencia?

Lo que ocurre es que esa mayoría se convierte en una fuerza que finalmente significa de manera natural un bi o tripartido. Hoy día no sabes quién es gobierno y quién oposición. La ciudadanía no los identifica al punto que las alternativas actuales están fuera de los partidos representados en el Congreso.

—Nadie aceptará ese sistema. Imagínese, si no se ponen de acuerdo en leyes básicas, menos en una reforma tan importante para nuestra democracia.

En el Perú, cada 20 años más o menos, entramos en crisis severas y nosotros seguimos tomando la misma pastilla. Si no nos damos cuenta de que esa pastilla no funciona, estamos condenados al fracaso. Lamentablemente, aquí priman los egos y no la racionalidad. La clase dirigente ha fracasado porque no ha estado guiada por principios y valores, sino por oportunismo. A mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley. Aquí la gente opina y actúa según quien esté involucrado y eso deteriora el Estado de derecho. Y se supone que el Estado de derecho es aplicable a todos, sin distinción, pero lo que vemos es que las normas se aplican si hay bienestar de por medio, entonces, de esa manera tú no fortaleces ninguna institucionalidad, ningún sistema y menos generas credibilidad en la población. Cuando alguien levanta y sube la voz, la gente apoya. Después de tener una nueva desilusión, toda esa gente demagoga –diríamos, populista– finalmente termina mal. Es una trepada de águilas y una calle de patos que siempre termina mal, pero la gente se ilusiona. Ese es nuestro gran problema.

—Se ilusiona porque está harta.

Por supuesto. Estamos hartos de la inequidad, de la indiferencia y de la ineficiencia. Esa es la verdad.

—Usted es uno de los pocos que públicamente dice que Boluarte es inmoral y que sí es posible una vacancia.

Que se haga o no se haga depende del Parlamento, pero sí es posible.

—Pero son varios políticos de derecha que afirman que vacarla sería peor. Que tiene que llegar al 2026, porque ya hemos sufrido demasiado.

¿El país está en piloto automático? Yo ni siquiera lo diría. Incluso habría que revisar si el sistema automático no está fallando. Este viaje de la presidenta a Francia es un claro ejemplo. Mira la irresponsabilidad. No se ha votado la confianza al Gabinete y ella se está yendo de viaje. ¿Esa es la institucionalidad que estamos generando? Mayorías en el Congreso que actúan no sobre la base de coincidencias o principios, sino sobre la base de intercambio de figuritas. Tú me apoyas en esto y yo te apoyo después. Creo que no son conscientes del grave daño que le hacen al país. Si tú revisas las votaciones de leyes absurdas, te darás cuenta de que no se ejerce con la seriedad y con la responsabilidad que el cargo amerita.

—Se inaugura el nuevo aeropuerto internacional con problemas serios y muy pocos congresistas alzan la voz. ¿El objetivo fiscalizador del Parlamento está venido a menos?

Es lo que te digo. Estamos viendo una suerte de comodín de que no va a pasar nada hasta 28 de julio. Hago como que muerdo, pero en el fondo tengo dientes de leche, no tengo que hacer herida; es el juego de las declaraciones, pero al final no pasa nada. El gran problema es que estamos debilitando un sistema que debería ser el gran impulsor del desarrollo del Perú. Los ciudadanos deberíamos estar seguros de que cuando el Estado Peruano otorga una concesión habrá entidades que vigilen que se cumpla con lo ofrecido.

—¿Qué piensa hoy del Ministerio Público?

Lamentablemente, sus máximas autoridades no están al nivel que deberían tener. Yo tengo casi 40 años de abogado y te diría que nunca el Ministerio Público estuvo en este nivel tan decadente.

—¿Delia Espinoza ha entendido su rol o no sabe qué hacer?

Son autoridades muy frágiles. Y mira todo lo que ha ocurrido con las detenciones preliminares y las detenciones preventivas. Aparentemente, los fiscales son eficientísimos, han metido preso a periquito y menganito, y en qué han terminado esas denuncias. ¿En qué?

—En excarcelaciones...

En un desastre. Se mostraban como eficientísimos, pero es todo lo contrario.

—¿El Ministerio Público debe ser reformado?

Definitivamente. La JNJ no ha dado fuego, es evidente. Yo he planteado que los expresidentes del Tribunal Constitucional, hay de todas las tendencias y sin lugar a duda son una élite dentro del país, elijan a los nuevos fiscales. ¿Cuántos abogados que ya están realizados no quisieran dar un último aporte a la patria?

“Tras Castillo, mucha gente cree que puede ser presidente”

— ¿Cómo cree que vamos a llegar a las elecciones?

Los 40 partidos que estamos viendo son la herencia de Vizcarra. Los extremos radicales entrarán a la segunda vuelta con 15%. Ahora pregunto: ¿cómo va a funcionar este sistema bicameral, en el cual el Senado puede cambiar todo lo que apruebe Diputados? No hay ningún mecanismo de coordinación. Aquí no ha importado cómo hacemos mejor las cosas, sino cómo hacemos que existan más parlamentarios en aras de tener un mayor poder. ¿Vamos a quedar con un Congreso que no funciona?

— ¿Piensa que el próximo Parlamento será peor que el actual?

Sin ninguna duda, será un Frankenstein. Han hecho esos cambios para que simplemente no se den leyes. Se plantean los temas no desde el deber ser, sino desde la conveniencia. Pero nadie critica o está en contra, porque el ‘establishment’ te trata como un apestado.

— ¿El despegue de Carlos Álvarez le sorprende?

No. Tiene mucha agudeza política y, además, es conocido. Invoca la seguridad, la mano dura. El tema está que una cosa es tener un discurso político y otra cosa llevarlo adelante.

— ¿Y Butters?

Después de Pedro Castillo, mucha gente cree que puede ser presidente. Sin desmerecer a nadie, es la verdad. Sobre Butters, a mí no me gusta un candidato que todo el día agravie. El Perú requiere concordia sobre la base de la racionalidad, no del insulto.

— ¿A Keiko le recomienda no presentarse?

Todos tienen derecho a aspirar.

— ¿Qué piensa de su antiguo partido Somos Perú?

Nadie de la época de Alberto Andrade está en el partido. Quienes hoy manejan esa marca no tienen nada que ver con la época de lucha para salvar la democracia en los 90.

— ¿Le ve posibilidades a López Chau?

Hoy todos tienen posibilidades. Falta decantar. Es muy pronto todavía.

— ¿Y la izquierda?

Eso sí es un desastre. El Perú tiene muchas posibilidades de salir adelante y no todas las candidaturas están dichas, pero no olvidemos que la izquierda nos ha llevado a este desastre. El país no saldrá adelante si no respeta el Estado de derecho, si no reconoce que quien gobierna tiene un marco institucional en el cual no puede salirse, si no entiende que el voluntarismo lo puede llevar más allá de los límites que la Constitución coloca y que esa es la pelea.

— ¿Se equivocó la fiscal de la Nación al abrir tanta carpeta fiscal a Dina Boluarte?

Tenemos un excesivo protagonismo sin darnos cuenta de que generamos una desestabilización al no haber entrado al fondo de las cosas. La fiscal está en todo su derecho de abrir las carpetas que estime conveniente. Mi pregunta es: ¿por qué tiene que hacerlo público si no tiene una conclusión?