Tras haber permanecido 15 días en la clandestinidad, el último martes fue detenida Marina Vásquez López, fundadora y dirigente de Perú Libre (PL), por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Sobre ella pesaba una orden de detención por su participación en la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, que operaba en Junín.

Su captura se dio en la ciudad de Tarma, hasta donde habría llegado para no ser hallada. Según el Ministerio Público, es una de las colaboradoras de la red criminal. Vásquez habría usado su cargo de jefa de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTJ) a fin de disponer puestos laborales para personas afines a la organización, dedicada a tramitar ilícitamente la emisión de licencias de conducir.

La funcionaria también habría autorizado la contratación de militantes y simpatizantes de PL, así como la remoción de aquellos que no se relacionaban con el partido, previa coordinación con los dirigentes Arturo Cárdenas, exasesor de Vladimir Cerrón, y Eduardo Bendezú. Ellos también están comprendidos en la investigación.

La tesis fiscal señala que “para fines de permitir la continuidad de la presunta organización criminal, dichos investigados tienen el control sobre la contratación de personal que ingresa a la DRTJ, prefiriendo a militantes del partido político que desde el año 2019 tiene el control de esta institución pública”.

Así coordinaban

Desde enero del 2019, Vásquez es secretaria de Organización Oriente de PL. En varias de las escuchas legales a las que El Comercio tuvo acceso, se le oye conversar con varios militantes de su partido sobre las plazas disponibles, las convocatorias CAS que se van a publicar, las preguntas de las entrevistas, entre otros temas relacionados a la contratación de personal.

En una conversación con Cárdenas, este le indica que dé por concluido el contrato de Edgar Capcha, encargado del área de Fiscalización de la DRTJ, debido a que “viene de la gestión de [Ángel] Unchupaico”, quien fue gobernador regional de Junín en el período 2015-2018.

”Fiscalización es un área bien para tener cuidado, ¿o no?”, le pregunta a Vásquez. A lo que la funcionaria responde: “Sensible”. “Sensible, ¿cierto? No entiendo cómo carajos no me avisas nada, pues, Marina”, le reclama Cárdenas.

Marina Vásquez coordina con Arturo Cárdenas la remoción del encargado de Fiscalización, Edgar Capcha, porque pertenecía a la gestión del anterior gobernador regional.

Otro caso similar es el de “Yanina”. El dirigente de PL le dice que “declare desierto” su puesto y haga una nueva convocatoria debido a que esa persona “está en la naranja”, que haría referencia al partido Fuerza Popular. “No sé cómo ha trabajado ahí años o un año y medio”, le dice a Vásquez.

Arturo Cárdenas le indica a Marina Vásquez que declaren desierta una plaza debido a que “está en la naranja”, que haría referencia al partido de Fuerza Popular.

La fundadora de PL también conversa con Zarella Rojas, trabajadora del centro médico para emisión de brevetes Policlínico Bravilza, para que le ayuden con un certificado médico para el director de la DRTJ. Rojas le ofrece dárselo gratis a cambio de que apoyen a su yerno a obtener su licencia.

Marina Vásquez le pide apoyo a Zarella Rojas, del centro médico para emisión de brevetes Policlínico Bravilza, para el certificado médico del director de la DRTJ. Ella le ofrece dárselo gratis a cambio de que ayuden a su yerno a conseguir su licencia de conducir.

En la diligencia del último martes, el celular de Vásquez fue incautado por la PNP.

