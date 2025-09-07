Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Quién es John Paredes? El juez que desafía al árbitro electoral
Resumen de la noticia por IA
¿Quién es John Paredes? El juez que desafía al árbitro electoral

¿Quién es John Paredes? El juez que desafía al árbitro electoral

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El protagonismo del juez John Paredes Salas comenzó mucho antes, pero se desbordó en julio pasado, cuando ordenó modificar la fecha de inscripción del partido político Unidad Popular, desafiando al árbitro electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR